«Металлург» обыграл «Локомотив» в первой игре финальной серии

«Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в первом матче финальной серии плей-офф.

Матч «Металлурга» и «Локомотива» проходил в Магнитогорске. В первые два периода команды не смогли открыть счет.

Решающим и результативным стал третий период. В составе «Магнитки» шайбы забросили Никита Михайлис и Александр Петунин, у «Локомотива» отличился Максим Березин.

Следующий матч серии также пройдет в Магнитогорске, команды встретятся в субботу, 20 апреля. Соперники играют до четырех побед в серии, максимальное число матчей — семь.