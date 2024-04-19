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«Металлург» обыграл «Локомотив» в первой игре финальной серии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Металлург»

«Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в первом матче финальной серии плей-офф.

Матч «Металлурга» и «Локомотива» проходил в Магнитогорске. В первые два периода команды не смогли открыть счет.

Решающим и результативным стал третий период. В составе «Магнитки» шайбы забросили Никита Михайлис и Александр Петунин, у «Локомотива» отличился Максим Березин.

Следующий матч серии также пройдет в Магнитогорске, команды встретятся в субботу, 20 апреля. Соперники играют до четырех побед в серии, максимальное число матчей — семь.

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