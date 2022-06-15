Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция

Проверить себя, похвастаться перед друзьями физической формой или получить бонусы при поступлении в вуз — основные мотивы сдать нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Как это сделать обычному человеку и в чем польза отличительного значка?

Система «Готов к труду и обороне» существовала в СССР с 1931 по 1991 годы. В 2014 году программу восстановили по указу президента России, а еще через год за выполнение комплекса ГТО стали начислять дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Шаг 1. Регистрация

Для сдачи норм ГТО нужно обзавестись уникальным идентификатором начислений (УИН). Для это необходимо зарегистрироваться сайте Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Для регистрации понадобится указать личные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, номер телефона и электронную почту.

После регистрации УИН присваивается автоматически. Также в личном кабинете появляется ступень ГТО, нормативы которой необходимо выполнить, исходя из пола и возраста. Для всех они разные.

С момента присвоения УИН участнику тестирования дается возможность сдать нормы ГТО до конца года. Чтобы назначить день сдачи, нужно обратиться непосредственно в центр тестирования — личной явкой или по звонку. Ближайший центр тестирования можно найти в личном кабинете, там же указаны телефоны, по которым можно записаться на сдачу.

Шаг 2. Подготовка

Для сдачи норм ГТО потребуется медицинская справка. Получить ее можно в поликлинике. Лучше всего подойти в регистратуру и уточнить, где выдают такой документ. В некоторых случаях потребуется просто подойти по живой очереди в кабинет лечебной физкультуры, в других — записаться к терапевту. Одна из обязательных процедур для медицинского допуска — сдача ЭКГ.

В 2021 году ГТО сдавали почти 3 миллиона человек. Из них 1,2 миллиона выполнили комплекс, а более 140 тысяч человек получили золотой знак отличия.

Кроме медицинской справки на сдаче ГТО потребуются документ, подтверждающий личность (паспорт), и УИН.

Заранее стоит позаботиться и о спортивной экипировке. В зависимости от времени года и погоды нужно подобрать удобную спортивную одежду, не забыть головной убор для комфорта (от солнца в жару или от ветра в прохладную погоду). Стоит также взять воду.

Шаг 3. Сдача

Кроме гендерного деления нормативы различны для людей разных возрастных групп. Школьники имеют пять возрастных ступеней: 6-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-15 лет и 16-17 лет. У мужчин и женщин возрастные границы шире: от 18 до 29 лет — одни нормативы, от 30 до 39 — другие. Далее ступени считаются от четвертого, пятого, шестого и седьмого десятка.

Для каждой ступени составлен набор спортивных упражнений. В них входят обязательные и упражнения на выбор. Их суть — проверка силы, быстроты, гибкости и выносливости.

Среди обязательных испытаний — бег на короткую (30 или 60 метров) и длинную дистанцию (2 или 3 километра), подтягивания/отжимания и наклоны на гимнастической скамейке. Из дополнительных тестов можно выбрать плаванье, лыжный бег, прыжки, стрельбу, метание.

Нормативы и количество упражнений ГТО

Сдать нормы ГТО можно на бронзовый, серебряный и золотой значок. При этом количество упражнений для определенного отличительного знака будет разным. Например, у мужчин VI ступени (от 18 до 29 лет) для бронзы нужно выполнить нормативы семи упражнений, для золота — девяти.

Советы и личный опыт

Не стоит волноваться перед сдачей. У принимающего тесты нет цели ухудшить ваши показатели. Наоборот, инструктор подскажет, как правильно выполнять упражнения, укажет нужную последовательность.

Например, испытание на гибкость лучше всего проходить в последнюю очередь, чтобы мышцы как следует разогрелись.

Корреспондент Sibnet.ru убедилась в действенности способа на личном примере. Без подготовки упражнение наклон вперед из положения стоя было выполнено на 11 сантиметров, а после бега на 2 километра с разогретыми мышцами результат увеличился до 12,5 сантиметра.

Фото: © Sibnet.ru

Есть в тестированиях и ограничения: при беге нельзя слушать музыку. По словам руководителя новосибирского центра тестирования Антона Попова, музыка в наушниках считается допингом. Кроме того, она нарушает технику безопасности и регламент — можно не услышать команды или замечания инструктора.

Бонусы за знак ГТО

Для школьников ценность знака отличия ГТО больше практическая. За такие достижения они получают дополнительные баллы при поступлении в вуз. Согласно приказу Минобразования России, в 2022 году выпускники смогут добавить значок к баллам по ЕГЭ: за бронзовый — два балла, за серебряный — четыре балла, за золотой — семь.

В редких случаях знак отличия ГТО может помочь устроиться на работу, но это будет, скорее, просто более лояльное отношение руководства. А для обычного человека это повод для гордости за спортивные достижения.