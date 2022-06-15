Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция

Проверить себя, похвастаться перед друзьями физической формой или получить бонусы при поступлении в вуз — основные мотивы сдать нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Как это сделать обычному человеку и в чем польза отличительного значка?
Система «Готов к труду и обороне» существовала в СССР с 1931 по 1991 годы. В 2014 году программу восстановили по указу президента России, а еще через год за выполнение комплекса ГТО стали начислять дополнительные баллы при поступлении в вузы.
Шаг 1. Регистрация
Для сдачи норм ГТО нужно обзавестись уникальным идентификатором начислений (УИН). Для это необходимо зарегистрироваться сайте Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Для регистрации понадобится указать личные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, номер телефона и электронную почту.
После регистрации УИН присваивается автоматически. Также в личном кабинете появляется ступень ГТО, нормативы которой необходимо выполнить, исходя из пола и возраста. Для всех они разные.
С момента присвоения УИН участнику тестирования дается возможность сдать нормы ГТО до конца года. Чтобы назначить день сдачи, нужно обратиться непосредственно в центр тестирования — личной явкой или по звонку. Ближайший центр тестирования можно найти в личном кабинете, там же указаны телефоны, по которым можно записаться на сдачу.
Шаг 2. Подготовка
Для сдачи норм ГТО потребуется медицинская справка. Получить ее можно в поликлинике. Лучше всего подойти в регистратуру и уточнить, где выдают такой документ. В некоторых случаях потребуется просто подойти по живой очереди в кабинет лечебной физкультуры, в других — записаться к терапевту. Одна из обязательных процедур для медицинского допуска — сдача ЭКГ.В 2021 году ГТО сдавали почти 3 миллиона человек. Из них 1,2 миллиона выполнили комплекс, а более 140 тысяч человек получили золотой знак отличия.
Кроме медицинской справки на сдаче ГТО потребуются документ, подтверждающий личность (паспорт), и УИН.
Заранее стоит позаботиться и о спортивной экипировке. В зависимости от времени года и погоды нужно подобрать удобную спортивную одежду, не забыть головной убор для комфорта (от солнца в жару или от ветра в прохладную погоду). Стоит также взять воду.
Шаг 3. Сдача
Кроме гендерного деления нормативы различны для людей разных возрастных групп. Школьники имеют пять возрастных ступеней: 6-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-15 лет и 16-17 лет. У мужчин и женщин возрастные границы шире: от 18 до 29 лет — одни нормативы, от 30 до 39 — другие. Далее ступени считаются от четвертого, пятого, шестого и седьмого десятка.
Для каждой ступени составлен набор спортивных упражнений. В них входят обязательные и упражнения на выбор. Их суть — проверка силы, быстроты, гибкости и выносливости.
Среди обязательных испытаний — бег на короткую (30 или 60 метров) и длинную дистанцию (2 или 3 километра), подтягивания/отжимания и наклоны на гимнастической скамейке. Из дополнительных тестов можно выбрать плаванье, лыжный бег, прыжки, стрельбу, метание.
Нормативы и количество упражнений ГТО
Сдать нормы ГТО можно на бронзовый, серебряный и золотой значок. При этом количество упражнений для определенного отличительного знака будет разным. Например, у мужчин VI ступени (от 18 до 29 лет) для бронзы нужно выполнить нормативы семи упражнений, для золота — девяти.
Советы и личный опыт
Не стоит волноваться перед сдачей. У принимающего тесты нет цели ухудшить ваши показатели. Наоборот, инструктор подскажет, как правильно выполнять упражнения, укажет нужную последовательность.
Например, испытание на гибкость лучше всего проходить в последнюю очередь, чтобы мышцы как следует разогрелись.
Корреспондент Sibnet.ru убедилась в действенности способа на личном примере. Без подготовки упражнение наклон вперед из положения стоя было выполнено на 11 сантиметров, а после бега на 2 километра с разогретыми мышцами результат увеличился до 12,5 сантиметра.
Есть в тестированиях и ограничения: при беге нельзя слушать музыку. По словам руководителя новосибирского центра тестирования Антона Попова, музыка в наушниках считается допингом. Кроме того, она нарушает технику безопасности и регламент — можно не услышать команды или замечания инструктора.
Бонусы за знак ГТО
Для школьников ценность знака отличия ГТО больше практическая. За такие достижения они получают дополнительные баллы при поступлении в вуз. Согласно приказу Минобразования России, в 2022 году выпускники смогут добавить значок к баллам по ЕГЭ: за бронзовый — два балла, за серебряный — четыре балла, за золотой — семь.
В редких случаях знак отличия ГТО может помочь устроиться на работу, но это будет, скорее, просто более лояльное отношение руководства. А для обычного человека это повод для гордости за спортивные достижения.
UynachalnicaНепонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...
DisobedientБубочка устроил истерику. "Ты немецкий бюргер, обещал что ради меня пойдешь на все, запороть экономику...
GladwinШольцу следует выбрать интересы Германии.
Maniac.Первые сталкеры не больно то по европе распродались. там примерно 20-30% было раскуплено на всю европу....