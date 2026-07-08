Китаец побил рекорд по подъему по лестнице на голове. ВИДЕО

Китайский акробат Ли Цинбо установил мировой рекорд, поднявшись по 40 ступеням без помощи рук и ног. Достижение зафиксировала Книги рекордов Гиннесса.

Рекорд был зафиксирован на шоу Lo Show dei Record, где он превзошел прежнее достижение на четыре ступени — предыдущий рекорд держался больше десяти лет, сообщил телеграм-канал «Юань да Марья» со ссылкой на местные СМИ.

Трюк требует невероятной силы мышц шеи и идеального чувства равновесия. Касаться ступеней нельзя ничем, кроме головы, а останавливаться между ступенями разрешается не более чем на пять секунд.