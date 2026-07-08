НАВЕРХ

Китаец побил рекорд по подъему по лестнице на голове. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
335 2

Китайский акробат Ли Цинбо установил мировой рекорд, поднявшись по 40 ступеням без помощи рук и ног. Достижение зафиксировала Книги рекордов Гиннесса.

Рекорд был зафиксирован на шоу Lo Show dei Record, где он превзошел прежнее достижение на четыре ступени — предыдущий рекорд держался больше десяти лет, сообщил телеграм-канал «Юань да Марья» со ссылкой на местные СМИ.

Трюк требует невероятной силы мышц шеи и идеального чувства равновесия. Касаться ступеней нельзя ничем, кроме головы, а останавливаться между ступенями разрешается не более чем на пять секунд.

Еще по теме
Российским спортсменам вернули флаг в 12 видах спорта
Гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне в Китае. ВИДЕО
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры
смотреть все
Спорт #Вокруг спорта #Видеоновости
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Истории
Главный тренер ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков и генеральный директор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов
«Было все»: ХК «Сибирь» о рекордном сезоне и будущем
06.04.2026 21:15
Хоккейная площадка
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
25.03.2026 09:16
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Вокруг спорта
Подъем по лестнице на голове
Китаец побил рекорд по подъему по лестнице на голове. ВИДЕО
08.07.2026 19:19
Флаг России
Российским спортсменам вернули флаг в 12 видах спорта
07.06.2026 12:46
Гуманоид-бегун
Гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне в Китае. ВИДЕО
19.04.2026 15:00
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
16.04.2026 10:36
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (2)
Картина дня
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что удары по России помогут заключить мир
Президент Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Зеленский отверг мирный план Трампа
Пожар
Российские силы нанесли удар по предприятию «Самсунг-Украина»
Мяч чемпионата мира по футболу - 2026
Определились все пары финалистов на ЧМ по футболу-2026
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
46
Кремль заявил, что помощь Запада Киеву выльется в большую войну
29
Беспилотники впервые сбили над Омской областью
19
Российский губернатор заглох на трассе без бензина
16
Мужчину в Чите оштрафовали за мат в очереди за бензином
16
Россия нанесла массированный удар по Киеву