Почему киберспорт полезен ребенку

Киберспорт прошел долгий путь от увлечения для гиков до признания Международным олимпийским комитетом и турниров с многомиллионными призовыми фондами. О пользе и вреде киберспорта не утихают споры, однако при соблюдении режима современным детям он может принести немало пользы.

В топ-5 самых популярных киберспортивных игр в России входят World of Tanks, Dota 2, Counter-Strike 2, League of Legends, Call of Duty.

Анализ, логика, память

Чтобы иметь успех в киберспорте, нужно постоянно просчитывать наперед действия соперника, анализировать меняющуюся обстановку, запоминать и грамотно применять различные стратегии и вырабатывать новые.

В результате ребенок учится определять причинно-следственные связи и принимать решения, эффективные в конкретных ситуациях, что может положительно сказаться и на школьной успеваемости.

Концентрация

Сосредоточенность на игре и умение игнорировать все, что отвлекает, для достижения целей являются ключевыми факторами успеха для юного киберспортсмена. Профессионалы этой сферы проводят, пусть и с перерывами, по восемь часов в сутки за тренировками, и все это время им нужно быть предельно сконцентрированными.

Это умение в конечном итоге развивает настойчивость в достижении поставленных целей, что пригодится ребенку в будущем, даже если он не станет киберспортсменом.

Скорость реакции

В большинстве киберспортивных дисциплин от игроков требуется отличная реакция. Исход «катки» может решиться за доли секунды, и победу будет праздновать тот, кто быстрее оценил ситуацию и отреагировал на нее должным образом.

В результате скорость реакции и умение трезво мыслить в условиях ограниченного времени могут пригодятся в будущем, в том числе, в чрезвычайных ситуациях.

Ответственность и дисциплина

Как и любая спортивная секция, занятия киберспортом требуют от ребенка вовремя посещать тренировки, прорабатывать конкретные моменты для улучшения навыков и выполнять требования тренера. В результате он учится правильно планировать день и понимает важность дисциплины для достижения целей.

Командная работа

Большая часть кибердисциплин являются командными, а это означает, что победа зависит от слаженности действий всех игроков и их умения коммуницировать друг с другом. «Один за всех и все за одного» — это, возможно, большей степени про киберспорт, чем, например, про футбол. Поэтому навык командной работы здесь формируется одним из первых.

Вдобавок к этому укрепляется общая социализация чада, который постоянно находится среди ему подобных и учится выстраивать отношения с ними. А после переносит этот скилл и за пределы секции.

Мотивация и антистресс

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Medical Internet Research в 2019 году, показало, что компьютерные игры являются более эффективным средством от стресса и восстановления сил, чем, например, медитация. Еще одна «катка» с друзьями и победа над противником, пусть даже виртуальным, помогают снять напряжение и вызывают прилив положительных эмоций.

Помимо этого, киберспорт становится отличным мотиватором для самосовершенствования и прокачки скиллов, причем не только игровых, но и, например, английского языка, на котором общается большая часть мирового киберсообщества.

«Холодная голова»

Киберспорт учит контролировать свои эмоции: не каждый матч будет победным, не каждый день будет удачным, но вести себя корректно по отношению к членам своей команды и противникам нужно всегда.

Часть психологов, впрочем, отмечают, что держать негатив в себе, мягко говоря, не очень полезно, поэтому ребенок должен иметь возможность выговориться после неудачных баталий, и здесь уже родителям важно проявить должное участие.

Технологическая подкованность

Увлечение киберспортом идет рука об руку с компьютерной грамотностью. Клавиатура, мышь, монитор, наушники с гарнитурой, системный блок, операционная система и командные чаты: все эти компоненты как-то подключаются и как-то работают, и хотя бы на базовом уровне ребенок должен это понимать.

Плюс к тому киберспорт может стать катализатором интереса ребенка к смежным сферам, отмечает попечитель благотворительного фонда по поддержке адаптивного спорта и спортсменов с инвалидностью «Пари и Побеждай» Алина Лебедева.

«Увлечение киберспортом может перерасти в нечто большее, чем хобби. Дети часто начинают интересоваться смежными областями: программированием, дизайном, видеомонтажом, организацией турниров или журналистикой в игровой индустрии. Это помогает им лучше понять собственные склонности, получить первые практические навыки и осознанно выбрать будущую профессию», — цитирует Лебедеву издание «Газета.ру».

Инклюзивность

Важной особенностью киберспорта является его открытость для всех, в том числе для детей с инвалидностью. Физические возможности не имеют здесь решающего значения, и для людей с ограниченными возможностями здоровья киберспорт может стать мощным инструментом социализации, а для остальных – примером антидискриминационного комьюнити.

Финансовый вопрос

Призовые фонды киберспортивных турниров варьируются от нескольких тысяч до нескольких миллионов долларов. В течение года проходят десятки, а то и сотни различных соревнований. При удачном стечении обстоятельств киберспортсмен может обеспечить себе безбедную старость еще до достижения совершеннолетия, в том числе за счет спонсорских контрактов с известными брендами.

Разумеется, так везет не всем, но, как и в любом профессиональном спорте, киберспортивные команды платят своим игрокам фиксированные зарплаты, размеры которых зависят от популярности игры, уровня команды и региона. Затраты на билеты, проживание на турнирах и тренировки тоже оплачивают команды.

Впрочем, немало статей написано и о вреде киберспорта с обязательным упоминанием сидячего образа жизни, нерегулярного и неправильного питания и расшатанной психики. Прежде чем отдавать ребенка в киберспортивную секцию, родителям стоит ознакомиться и с ними.