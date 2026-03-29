Путин заявил о готовности России провести Олимпийские игры

Россия готова вновь принять у себя Олимпиаду, заявил президент Владимир Путин в поздравлении Олимпийскому комитету РФ (ОКР) с 115-летием.

«Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», — приводит пресс-служба Кремля заявление Путина.

Президент России напомнил, что страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета, успешно провела соревнования в 1980 году в Москве и в 2014-м в Сочи.

«Оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК», — отметил президент.

По его словам, Олимпийский комитет России вносит большой вклад в развитие спорта высших достижений, готовит спортсменов, продвигает ценности здорового образа жизни, а также укрепляет международные гуманитарные связи.

