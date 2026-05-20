Жители Иркутской области попросили Китай построить им школу

Жители микрорайона Березовый, расположенного рядом с Иркутском, попросили МИД России обратиться к главе КНР Си Цзиньпину, чтобы тот построил им школу.

Жители в обращении, опубликованном в телеграм-канале «Осторожно, новости», просят главу МИД Сергея Лаврова обратиться к главе КНР, чтобы тот построил им школу «в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем», как Россия строит школы в Таджикистане.

«Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. Активное развитие культурных связей с Китаем — единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых (станций) метро в Москве и новых школ в Таджикистане», — говорят жители.

Сейчас около 2 тысяч школьников из Березового ездят на учебу в соседние поселки Маркова и Луговое, причем учебные заведения в них переполнены. Дорога занимает от 15 до 40 минут в зависимости от пробок.

По словам жителей, иркутские власти обещали построить школу еще в 2021 году, сейчас стройка заморожена. В Министерстве строительства Иркутской области людям ответили, что деньги на строительство школы в региональном бюджете на ближайшие два года «не заложены».