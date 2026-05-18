Стала известна дата свадьбы пригласившего на нее Путина журналиста

Журналист Кирилл, сделавший предложение девушке во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, женится в конце июля.

Бажанов рассказал РИА Новости, что регистрация будет в Екатеринбурге, а свадебный банкет планируется провести на природе в пригороде. Журналист отметил, что он и его невеста активно готовятся к свадьбе, уже определились с площадкой и начали рассылку приглашений гостям.

«А президента я еще на прямой линии пригласил. Если вдруг он решит приехать, мы будем очень рады», — сказал Бажанов.

Уральский журналист 19 декабря 2025 года пришел на прямую линию с Путиным в праздничном костюме и с плакатом «Хочу жениться!». Глава государства отметил образ Бажанова, пошутив, что тот оделся так, будто приготовился к самому акту бракосочетания. После этого журналист в прямом эфире сделал предложение своей девушке и пригласил российского лидера на свадьбу.

Путин публично отвечать на приглашение не стал, но посоветовал будущим молодоженам изучить льготную ипотеку под 2%.