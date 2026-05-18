НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Стала известна дата свадьбы пригласившего на нее Путина журналиста

Источник:
Sibnet.ru
300 1
Итоги года с президентом России Владимиром Путиным
Фото: © пресс-служба президента РФ

Журналист Кирилл, сделавший предложение девушке во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, женится в конце июля.

Бажанов рассказал РИА Новости, что регистрация будет в Екатеринбурге, а свадебный банкет планируется провести на природе в пригороде. Журналист отметил, что он и его невеста активно готовятся к свадьбе, уже определились с площадкой и начали рассылку приглашений гостям.

«А президента я еще на прямой линии пригласил. Если вдруг он решит приехать, мы будем очень рады», — сказал Бажанов.

Уральский журналист 19 декабря 2025 года пришел на прямую линию с Путиным в праздничном костюме и с плакатом «Хочу жениться!». Глава государства отметил образ Бажанова, пошутив, что тот оделся так, будто приготовился к самому акту бракосочетания. После этого журналист в прямом эфире сделал предложение своей девушке и пригласил российского лидера на свадьбу.

Путин публично отвечать на приглашение не стал, но посоветовал будущим молодоженам изучить льготную ипотеку под 2%.

Еще по теме
Школьников на Красной площади примут в пионеры
Минздрав перечислил самые пьющие регионы России
Индекс счастья россиян упал до минимума
Новак заявил о рекордном сокращении бедности в России
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Кремль назвал условие для прекращения огня на Украине
Пророчество из Библии о начале Армагеддона начало сбываться
Виктория Боня купила машину стоимостью более 40 млн рублей
Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса
Обсуждение (1)
Картина дня
Тестирование на Эболу
Крупная вспышка смертельной Эболы произошла в Конго и Уганде
Здание МИД России
МИД назвал терактом массированную атаку на Москву
Газопровод
Немецкая оппозиция пообещала перезапустить «Северные потоки»
«Евровидение-2026»
Определился победитель «Евровидения-2026». ВИДЕО
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

"Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса" - изменение методики? Это вместе с интервьюерами...

Danilon

Люди тотально молчат. В интернете ещё можно написать и то, осторожно и не везде. Шумно ведут себя только...

pepelmetal

Цитатаподтвердив старые обвинения Москвы о работе биолабораторий на территории Украины ой как неудобно...

rumatam

как говорят в Одессе ....скольки надо, стольки и будет.............