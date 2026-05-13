Пророчество из Библии о начале Армагеддона начало сбываться

Река Евфрат
Фото: Aziz1005 / CC BY 4.0

Река Евфрат в Ираке стремительно мелеет. В библейской Книге Откровения эта река высыхает перед началом Армагеддона, на сбывающееся пророчество обратило внимание издание Metro.

Согласно спутниковым данным, с 2003 года бассейн Евфрата потерял более 140 кубических километров пресной воды. Этот процесс может привести к тому, что одна из великих рек Западной Азии пересохнет уже к 2040 году, отмечается в материале.

Согласно библейскому пророчеству, когда великая река Евфрат полностью высохнет, откроется путь «царям с востока» для финальной битвы, известной как Армагеддон, за которой последует конец света.

Ученые называют основными причинами обмеления Евфрата называют частые засухи, глобальный рост температур и строительство целой сети плотин. В частности, уровень воды в реке критически упал после сильнейшей засухи 2007 года.

Река Евфрат выступает важным духовным символом в авраамических религиях. В Библии Евфрат назван одной из четырех рек, вытекавших из Эдемского сада. Ефрат также считается местом, где освободятся четыре ангела, несущие погибель человечеству.

