Мусульмане начали ежегодный хадж

Началось важнейшее событие года для исламского мира — хадж к мусульманским святыням в Мекку. В этом году в паломничество отправились порядка 25 тысяч мусульман из России.

Хадж является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. Согласно верованиям, правильное выполнение хаджа гарантирует отпущение грехов и достижение вечного блаженства в загробной жизни.

Впервые в этом году для паломников введены прямые чартерные рейсы из Москвы и Казани в Медину. Время перелета увеличилось до шести часов, так как из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке небо над Ираном закрыто, но при этом сохранен прямой перелет.

Во время хаджа верующие посещают священные места в Саудовской Аравии и выполняют религиозные обряды. Главный из них связан с мусульманской святыней Каабой — кубической постройкой во внутреннем дворе мечети Аль-Харам.

Кульминацией паломничества является стояние на горе Арафат. Паломники соберутся там 26 мая, весь день они будут молиться и просить прощения у Аллаха за свои грехи. Стояние на Арафате символизирует Судный день, когда все люди окажутся перед Всевышним.

Затем в ночь с 26 на 27 мая начнется один из главных праздников мусульман — Курбан-байрам. В последний день паломничества мусульмане приносят в жертву животное, из его мяса готовят блюда, которые едят сами и угощают нуждающихся.