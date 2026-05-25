НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Мусульмане начали ежегодный хадж

Источник:
Sibnet.ru
268 0
Хадж
Фото: Tahir mq / CC BY-SA 4.0

Началось важнейшее событие года для исламского мира — хадж к мусульманским святыням в Мекку. В этом году в паломничество отправились порядка 25 тысяч мусульман из России.

Хадж является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. Согласно верованиям, правильное выполнение хаджа гарантирует отпущение грехов и достижение вечного блаженства в загробной жизни.

Впервые в этом году для паломников введены прямые чартерные рейсы из Москвы и Казани в Медину. Время перелета увеличилось до шести часов, так как из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке небо над Ираном закрыто, но при этом сохранен прямой перелет.

Во время хаджа верующие посещают священные места в Саудовской Аравии и выполняют религиозные обряды. Главный из них связан с мусульманской святыней Каабой — кубической постройкой во внутреннем дворе мечети Аль-Харам.

Кульминацией паломничества является стояние на горе Арафат. Паломники соберутся там 26 мая, весь день они будут молиться и просить прощения у Аллаха за свои грехи. Стояние на Арафате символизирует Судный день, когда все люди окажутся перед Всевышним.

Затем в ночь с 26 на 27 мая начнется один из главных праздников мусульман — Курбан-байрам. В последний день паломничества мусульмане приносят в жертву животное, из его мяса готовят блюда, которые едят сами и угощают нуждающихся.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Крестный ход для защиты от беспилотников провели в Перми
Пророчество из Библии о начале Армагеддона начало сбываться
Папа римский отправился в турне по Африке
Священник рассказал, что делать со скорлупой пасхальных яиц
смотреть все
Жизнь #Религия
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Рабочих из Таджикистана подготовят к переезду в Россию
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
Лавров объяснил, почему Россия не наносит чрезмерный ущерб Украине
Вице-премьер запретил китайским автомобилям конкурировать с АвтоВАЗом
Обсуждение (0)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

andrei703333

Лавров раз ты знаешь что вокруг одни враги, то почему твоя дочь в США, она что спец.агент ?

Uynachalnica

Похоже, он о нашем роскомнадзоре и не слышал...

Qprovessional

как считали телеграм если все с него в обход сидят?

olegsbeglov

Такую власть саму бы отложить куда подальше