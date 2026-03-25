НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Как глутамат натрия делает еду вкуснее

Источник:
Sibnet.ru
183 0
Доширак
Фото Sibnet.ru
Усилитель вкуса глутамат натрия используются в качестве пищевой добавки уже более ста лет, но до сих пор вызывает недоверие и страх. Как работает эта добавка и причем здесь пятый вкус умами?

Глутамат натрия — вещество под индексом «Е 621» — одна из самых ходовых пищевых добавок. В ее основе лежит глутаминовая кислота, которую в 1907 году открыл японский ученый Кикунаэ Икеда. Он выделил ее из ламинарии и стал добавлять к продуктам, чтобы сделать их вкуснее. Сейчас в мире ежегодно производят более 2 миллионов тонн этого вещества.

«Любой белок содержит глутаминовую кислоту – это одна из 20 аминокислот, входящих в состав любого белка. Пищевая добавка глутамат натрия получается в результате растворения этой кислоты. Следовательно, во всех белковых продуктах можно найти глутамат натрия или его следы – и в тех, куда его добавили специально, и в тех, куда не добавляли», — пояснил эксперт «Роскачества», доктор биологических наук Владимир Бессонов.

Как работает «Е 621»

Глутамат натрия в чистом виде имитирует высокую концентрацию белка. Когда он попадает на язык, рецепторы посылают сигнал в мозг, что пища очень питательная и вкусная, даже если на самом деле это просто лапша или чипсы.

Человек различает пять основных вкусов: сладкий, кислый, соленый, горький и умами (пикантный мясной). Носителем сладкого вкуса является сахар, соленого — соль, а носителем умами — глутамат натрия и ряд других пищевых добавок.

Вреден ли глутамат натрия

Медики считают глутамат натрия безвредным для здоровых людей при умеренном потреблении. Роспотребнадзор называет предельно допустимую дозу 700-1000 граммов чистого вещества за сутки. Столько съесть нереально.

С точки зрения переедания страшна не сама добавка Е621, а то, где она используется. И эффект пищевого привыкания. Человек, регулярно употребляющий пищу с усилителем вкуса, через какое-то время перестает чувствовать естественный вкус продуктов и воспринимать их вкусными.  

Неестественная «вкусность» еды приводит к ложному аппетиту и зависимости. А учитывая, что чаще всего глутамат натрия используют в чипсах, «растворимых» супах, пюре, лапше и фастфуде, зависимость образуется от самой вредной еды.

Известно, что глутамат натрия возбуждающее действует на центральную нервную систему. Поэтому его не рекомендуют подросткам, запрещают детям и беременным женщинам.

Некоторые эндокринологи утверждают, что усилитель вкуса замедляет и нарушает обмен на клеточном уровне, провоцирует задержку жидкости в организме. Поэтому не рекомендуется налегать на продукты с Е621 людям с гипертонией, нарушениями работы сердца и почек. 

Эксперты Nestlе предупреждают, что злоупотребление глутаматом натрия может приводить к «синдрому китайского ресторана», это общая слабость, головные боли, усиление сердцебиения, повышение потоотделения и ряд других проявлений. Название обусловлено особенностью восточной кухни, где усилители вкуса применяются в больших количествах.

Обсуждение (0)
Картина дня
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
О самом главном
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Самое обсуждаемое
34
Трамп объявил мораторий на удары по Ирану
20
Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану
15
ПВО Ирана поразила истребитель‑невидимку F‑35. ВИДЕО
14
ЕС исключил закупки российского газа даже в случае энергоколлапса
10
Умер легендарный Чак Норрис