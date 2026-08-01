Патриарх Кирилл назвал создание ядерной бомбы божьей милостью

Создание ядерного оружия в Сарове было божественным замыслом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Город долгое время был одним из центров православия в России, он известен своими старцами — прежде всего, Серафимом Саровским.

Патриарх отметил, что работавшие в Сарове ученые смогли создать бомбу, «которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество». По его словам, через труд ученых, инженеров, рабочих «явилась благодать и милость Божия», передает ТАСС.

«То, что это произошло именно в месте, где молился преподобный Серафим, — это не случайность», — добавил глава Русской православной церкви.

Саровский монастырь, основанный в начале XVIII века, привлекал паломников со всей страны, которые стремились прикоснуться к святыням и получить духовное наставление. 1 августа отмечается День обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

Саров, известный в советское время как Арзамас-16, был одним из закрытых городов, игравших ключевую роль в развитии ядерной программы СССР. Сейчас здесь расположен уникальный Музей ядерного оружия.