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Патриарх Кирилл назвал создание ядерной бомбы божьей милостью

Источник:
ТАСС
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Патриарх Кирилл (Гундяев)
Фото: © пресс-служба Минпросвещения России

Создание ядерного оружия в Сарове было божественным замыслом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Город долгое время был одним из центров православия в России, он известен своими старцами — прежде всего, Серафимом Саровским.

Патриарх отметил, что работавшие в Сарове ученые смогли создать бомбу, «которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество». По его словам, через труд ученых, инженеров, рабочих «явилась благодать и милость Божия», передает ТАСС.

«То, что это произошло именно в месте, где молился преподобный Серафим, — это не случайность», — добавил глава Русской православной церкви.

Саровский монастырь, основанный в начале XVIII века, привлекал паломников со всей страны, которые стремились прикоснуться к святыням и получить духовное наставление. 1 августа отмечается День обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

Саров, известный в советское время как Арзамас-16, был одним из закрытых городов, игравших ключевую роль в развитии ядерной программы СССР. Сейчас здесь расположен уникальный Музей ядерного оружия.

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Топ комментариев

Danilon

Я вот не пойму: это прорыв, рывок или многоходовочка ?

urbasik

Мы им стратегический метал они нам зелёные фантики.

_ASUS__

украинцы для запада это рабская бесправная скотина на убой лабораторные мыши чисто утилитарный ресурс...

pepelmetal

А нилох знает о своих потерях только в Курской области 80000:D?