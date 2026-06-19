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РПЦ попросит за приготовившую кальян на куличе девушку

Источник:
Sibnet.ru
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Сделавшая кальян на куличе Ксения Белоусова в зале суда
Фото: © пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Русская православная церковь (РПЦ) будет ходатайствовать о смягчении приговора 27-летней Ксении Белоусовой, осужденной за кальян на куличе, сообщил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Сотрудница московского бара Белоусова в апреле опубликовала ролик с кальяном на куличе. Против нее завели дело по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). В мае суд приговорил ее к трем годам колонии.

Наказание связано с тем, что в 2025 году девушка была условно осуждена за приобретение наркотиков для личного употребления без цели сбыта. В своем последнем слове Белоусова заявила, что раскаивается, ходит в церковь, а ее отец и брат «участвуют в СВО».

«Она направила обращение в адрес нашей Церкви, в котором принесла покаяние, в том, что совершила. И мы, со своей стороны, намерены ходатайствовать перед судом второй инстанции о смягчении наказания. Такая практика в нашей церкви существует», — сказал Кипшидзе RTVI.

По его словам, статья 148 УК РФ «абсолютно разумна». Ее смысл в том, чтобы «люди поняли, что оскорблять чувства верующих, разрушать и уничтожать святыню — это неприемлемо и незаконно», не в том, чтобы «кто-то обязательно получил обвинительный приговор».

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