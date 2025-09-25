НАВЕРХ
Рекордные новогодние каникулы: календарь праздников в 2026 году

Sibnet.ru
Утвержден календарь праздничных и выходных дней в 2026 году. Жители России будут отдыхать на новогодних каникулах рекордные 12 дней подряд, трехдневные выходные будут в феврале, марте и июне, а в мае — даже дважды.

Производственный календарь — это график рабочих, сокращенных, выходных и праздничных дней в течение календарного года. Его разрабатывает Министерство труда и утверждает правительство.

«Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — объяснял глава Минтруда Антон Котяков.

Календарь праздников и выходных дней в 2026 году

Новогодние каникулы

Новогодние праздники начнутся в среду, 31 декабря 2025 года, которая стала выходным из-за переноса с 5 января. Они продлятся 12 дней — по 11 января 2026 года включительно. Нерабочие праздничные дни 3 и 4 января перенесли на 9 января и 31 декабря.

Выходные в феврале

День защитника Отечества в 2026 году выпал на понедельник. Выходные будут трехдневными — с 21 по 23 февраля.

Выходные в марте

Международный женский день пришелся на воскресенье, поэтому его перенесли на понедельник. Отдых будет с 7 по 9 марта.

Майские каникулы

Первые майские праздники, посвященные Дню Весны и Труда, продлятся с 1 по 3 мая. День Победы тоже будут отмечать три дня — с 9 по 11 мая. Субботу, 9 мая, перенесли на понедельник, 11 мая.

Выходные в июне

День России пришелся на пятницу. Поэтому отмечать его будут три дня — с 12 по 14 июня.

Выходные в ноябре

День народного единства в 2026 году будет одиноким выходным по середине недели, 4 ноября выпало на среду.

Новогодние праздники 2026-2027

Последняя рабочая неделя декабря будет короткой, трехдневной. Четверг, 31 декабря, стал выходным из-за переноса выходного с 4 января. Очередные новогодние каникулы продлятся по 10 января 2027 года включительно.

