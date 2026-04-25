Подсчитана сумма для восстановления Украины

Украине для восстановления потребуется более 800 миллиардов долларов, следует из подсчетов международной консалтинговой компании McKinsey.

Однако привлечь такую сумму будет очень сложно из-за высоких военных и экономических рисков, отметили эксперты. Инвесторов пугает политическая нестабильность, колебания местной валюты, слабость экономики и неопределенность регулирования.

Кроме этого, даже после завершения вооруженных действий между Россией и Украиной для страны сохранится повышенный риск потери всех инвестиций, что будет удерживать стоимость заимствований на высоком уровне.

С учетом ситуации в украинской экономике страна будет полностью зависеть от иностранного финансирования. Согласно расчетам, только за первые пять лет для восстановления Украине потребуются около 360 миллиардов долларов.