Sibnet начинает «Морской бой»

Специально к 9 мая от Sibnet.ru и Ростелеком. Дуэль умов и стратегий ждет игроков в «Морском бое». Онлайн-сражение за призы начинается 28 апреля.

Игроков ждет классический морской бой онлайн на полях в клеточку 10 на 10 квадратов. Флот состоит из 10 кораблей: четырех катеров (однопалубные), трех эсминцев (двухпалубные), двух крейсеров (трехпалубные) и одного линкора (четырехпалубный).

Задача — потопить корабли условного соперника как можно быстрее, а свои расположить так, чтобы не потерять их.

Игра продлится с 28 апреля по 17 мая. Каждый день будет доступно пять боев. Время на сражение — 30 минут. После каждых 10 обычных открывается супербой. В нем только по одному кораблю и всего 20 ходов.

За победы начисляют баллы, за проигрыши — снимаются. Победителем «Морского боя» станет тот, кто наберет больше всех очков.

Любителями «Морского боя» были премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль писатель Жюль Верн и режиссер Стэнли Кубрик

Что в призах

Награда за первые три места — саундбар. Это автономная мультимедийная Bluetooth-система с пультом дистанционного управления.

Среди игроков, занявших места с 4 по 100, разыграют саундбар, умные термосы, фляжки и бутылки для воды, сумки, белых мишек и годовую подписку на Wink «Все в одном».


