Игра Escape from Tarkov Arena стала бесплатной

Фото: © Battlestate Games

Бесплатные выходные стартовали в мультиплеерном шутере Escape from Tarkov: Arena — спин-оффе Escape from Tarkov, сообщается на официальном сайте игры.

Поиграть бесплатно в отечественный шутер можно до 27 апреля, игроков ждет контент второго сезона — карта «Завод», а также обновленный режим ShootOut и многое другое, отмечается в сообщении.

В честь события также доступны особая скидка до 30% на стандартное издание Escape from Tarkov: Arena и дополнительные скидки на игровые наборы с новыми картами. Предложение актуально до 3 мая.

Ранее для Escape from Tarkov: Arena вышел крупный патч 0.5.0, который добавил в игру новый боевой пропуск с уникальными наградами, тактическую карту «Завод», обновленный режим ShootOut, а также цепочку из 46 внутриигровых заданий.

Escape from Tarkov: Arena — соревновательный тактический шутер от первого лица на основе игры Escape from Tarkov, разработанный российской компанией Battlestate Games. Игрокам предлагается участвовать в гладиаторских боях на подпольных аренах.

