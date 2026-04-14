Roblox введет защищенные учетные записи для детей

Игровая онлайн-платформа Roblox введет новые аккаунты для детей и подростков: Roblox Kids — для пользователей от пяти до восьми лет, Roblox Select — для пользователей от девяти до пятнадцати лет.

Обновление объединит в единую систему проверку возраста, настройки по умолчанию для аккаунтов, рейтинги контента, постоянную модерацию и расширенный родительский контроль, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Roblox Kids имеет упрощенный интерфейс, не содержит инструментов для общения и предоставляет доступ только к ограниченному набору игр. Roblox Select позволяет ограниченное общение в чате и имеет более широкую, но также ограниченную библиотеку контента.

Сейчас в Roblox уже запущена проверка возраста пользователей перед использованием функций чата. Это позволяет разделить людей на возрастные группы, ограничивающие общение между детьми, подростками и взрослыми.

Новые меры принимаются для снижения риска домогательства и мошенничества по отношению к детям и подросткам. Пользователи, не прошедшие проверку возраста, будут автоматически привязаны к аккаунтам Roblox Kids без возможности общаться в чатах. Новую систему запустят в начале июня.

Roblox в начале декабря прошлого года заблокирован в России. Роскомнадзор нашел на платформе факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.