Roblox заблокировали: что случилось с игровой платформой

Роскомнадзор ограничил российским пользователям доступ к игровому сервису Roblox. Ведомство утверждает, что на платформе нашли пропаганду и оправдание терроризма. При этом Roblox — одна из самых популярных онлайн-игр для российских детей.

Всего на платформе с момента запуска вышло более 40 миллионов игр. Платформа насчитывает до 400 миллионов пользователей, при этом Россия входит в список стран с наибольшим количеством ежемесячных активных пользователей, уступая только США и Бразилии.

Кроме России, Roblox на данный момент заблокирован в Китае, а также таких странах, как Оман, Катар, Кувейт и Бахрейн.

Почему Roblox запретили

Пользователи из России начали жаловаться на невозможность войти в Roblox в среду утром, 3 декабря. Сервис Downdetector за несколько часов получил несколько тысяч сообщений о невозможности войти в игру.

Позднее пресс-служба Роскомнадзора подтвердила, что сервис заблокирован за «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности».

«Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов», — говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор уточнил, что в игровом пространстве Roblox в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, также создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий.

«В 2025 году, в соответствии с решениями уполномоченных органов, Роскомнадзор на основании статьи 15.1 и 15.3 149-ФЗ неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам», — подчеркнуло ведомство.

Что такое Roblox

Roblox — это онлайн-платформа, запущенная в 2006 году. Она позволяет любому пользователю создавать игры, в которые можно играть совместно с другими пользователями. Для этого в ней есть набор инструментов Roblox Studio по разработке и 3D-моделированию.

Так как весь контент Roblox создается самими пользователями, возрастные ограничения игр размыты — внутри платформы используются так называемые метки зрелости, с помощью которых разработчики указывают на тип контента.

Фиксировались случаи, когда дети на платформе получали доступ к нежелательным материалам (например, с откровенно сексуальным подтекстом), замаскированным под безобидную метку зрелости.

Кроме этого, пользователи Roblox могут беспрепятственно общаться друг с другом при помощи текстовых и голосовых сообщений, что делает детей уязвимыми перед различными злоумышленниками.

Чтобы исправить ситуацию, Roblox анонсировала новые меры верификации возраста для доступа к чату, они заработают с января 2026 года. Для этого пользователям предстоит пройти обязательную проверку при помощи камеры на устройстве.

По итогам проверки игрок должен быть определен в одну из шести возрастных групп: младше девяти лет, 9–12 лет, 13–15 лет, 16–17 лет, 18–20 лет и старше 21 года. После этого участники смогут общаться с другими пользователями лишь в рамках близких категорий.