Полярная ночь в России: где и когда

Полярная ночь постепенно захватывает север России. В зависимости от нахождения населенного пункта она продлится от одного дня до 80 суток. В России в условиях без солнца живут жители шести регионов.

Полярная ночь — это период, когда Солнце не поднимается над горизонтом более 24 часов. Это явление возникает вследствие определенного наклона земной оси (23,5°) по отношению к Солнцу: Земля вращается, но полюс не выходит из тени.

Полярные ночи бывают разными. Гражданская ночь ограничивается широтой 72°34. Полная темнота сменяется сумерками, которые тянутся около двух часов. На широтах от 72°34 до 84°34 при навигационной ночи сумерки приходят всего на полчаса.

На широтах от 78°34 и до самого полюса царствует длинная астрономическая ночь. Заметны все звезды, но остается небольшая подсветка, которая может мешать наблюдению за космосом.На макушках Земли — Северном и Южном полюсах — наблюдается полная ночь, которую не прерывают сумерки.

В России полярная ночь приходит в ноябре-январе и длится от нескольких дней до недель.

Города России, в которых наблюдается полярная ночь

Мурманская область: Апатиты, Гаджиево, Заозёрск, Заполярный, Кировск, Ковдор, Кола, Мончегорск, Мурманск, Оленегорск, Островной, Полярный, Североморск, Снежногорск

Чукотка: Билибино, Певек

Якутия: Верхоянск, Среднеколымск

Коми: Воркута

Красноярский край: Дудинка, Игарка, Норильск

Ненецкий автономный округ: Нарьян-Мар

Самая длинная полярная ночь — в поселке Диксон на севере Красноярского края (80 суток). В якутском поселке Тикси она длится примерно 67 дней, в чукотском Певеке — 50, в Норильске — 45, в Мурманске — 40, в Нарьян-Маре — 25, в Воркуте — 11 дней.

В Арктической зоне России каждую зиму в полной темноте оказываются более 2 миллионов человек.