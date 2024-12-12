НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Полярная ночь в России: где и когда

Источник:
Sibnet.ru
146 0
Ночь
Фото: © pxhere.com
Полярная ночь постепенно захватывает север России. В зависимости от нахождения населенного пункта она продлится от одного дня до 80 суток. В России в условиях без солнца живут жители шести регионов.

Полярная ночь — это период, когда Солнце не поднимается над горизонтом более 24 часов. Это явление возникает вследствие определенного наклона земной оси (23,5°) по отношению к Солнцу: Земля вращается, но полюс не выходит из тени.

Полярные ночи бывают разными. Гражданская ночь ограничивается широтой 72°34. Полная темнота сменяется сумерками, которые тянутся около двух часов. На широтах от 72°34 до 84°34 при навигационной ночи сумерки приходят всего на полчаса.

На широтах от 78°34 и до самого полюса царствует длинная астрономическая ночь. Заметны все звезды, но остается небольшая подсветка, которая может мешать наблюдению за космосом.На макушках Земли — Северном и Южном полюсах — наблюдается полная ночь, которую не прерывают сумерки.

В России полярная ночь приходит в ноябре-январе и длится от нескольких дней до недель.

Города России, в которых наблюдается полярная ночь

  • Мурманская область: Апатиты, Гаджиево, Заозёрск, Заполярный, Кировск, Ковдор, Кола, Мончегорск, Мурманск, Оленегорск, Островной, Полярный, Североморск, Снежногорск
  • Чукотка: Билибино, Певек
  • Якутия: Верхоянск, Среднеколымск
  • Коми: Воркута
  • Красноярский край: Дудинка, Игарка, Норильск
  • Ненецкий автономный округ: Нарьян-Мар

Самая длинная полярная ночь — в поселке Диксон на севере Красноярского края (80 суток). В якутском поселке Тикси она длится примерно 67 дней, в чукотском Певеке — 50, в Норильске — 45, в Мурманске — 40, в Нарьян-Маре — 25, в Воркуте — 11 дней.

В Арктической зоне России каждую зиму в полной темноте оказываются более 2 миллионов человек.

Еще по теме
Снег из пластика будет этой зимой в Сибири
Загадочное «облако-НЛО» зависло над Зеландией. ФОТО
Как определить левый или правый берег реки
Климат «раскачался»: впереди волны жары и метелей
смотреть все
Жизнь #Природа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД России рассказал о судьбе Башара Асада
Reuters сообщил о гибели президента Сирии Асада
Израиль после падения режима Асада вторгся на территорию Сирии
Столица Сирии пала без сопротивления
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
48
Столица Сирии пала без сопротивления
43
Израиль после падения режима Асада вторгся на территорию Сирии
39
Reuters сообщил о гибели президента Сирии Асада
30
МИД России рассказал о судьбе Башара Асада
25
Глава МИД Армении пожаловался на отсутствие поддержки от ОДКБ