Ученые назвали причину экстремальной жары в Сибири

Причиной экстремальной жары в Сибири стал устойчивый антициклон, который создал условия для постоянного притока разогретого сухого воздуха из Центральной Азии.

Аномалия вызвана так называемыми атмосферными волнами Россби, которые управляют всей погодой на планете, пишет издание «Наука в Сибири». Воздушная «река» течет в атмосфере приблизительно на высоте пяти-восьми километров.

Скорость такого потока достигает 200 километров в час. Когда волна усиливается, образуется мощный атмосферный гребень, он не дает насыщенному влагой потоку воздуха с Атлантики попасть в Западную Сибирь.

Пока гребень устойчив, его постоянно подпитывает теплый воздух со Средней Азии, который фактически усиливает изоляцию региона. Без осадков земля высушивается, повышает свою температуру еще сильнее и нагревает воздуха.

Июнь 2026 года в Сибири стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Показатели побили рекорд 2012 года. Ученые отмечают, что на фоне глобального потепления волны жары и засухи становятся интенсивнее и продолжительнее.