Хищные полярные медведи вполне могли бы ловить неуклюжих пернатых на суше и даже нырять за ними под водой. Но белые медведи не едят пингвинов.

Почему? Пингвины не вкусные или издают в случае тревоги слишком много шума? Или коллектив пингвинов способен отстоять собрата в случае нападения медведя?

На самом деле ответ очень простой, и известен еще из школьной программы. Белые медведи и пингвины живут во льдах, но на разных полюсах Земли. Полярные медведи обитают в Арктике (Северный полюс), а пингвины населяют Антарктиду (Южный полюс). Таким образом, белые медведи и пингвины никогда не встречаются.

Антарктиду также называют Антарктикой. Как правильно и есть ли разница? Антарктида — это название континента, центр которого примерно совпадает с Южным полюсом. А Антарктика — это область планеты, включающая Антарктиду и прилегающие к ней участки Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Почему медведи и пингвины на разных полюсах

И следующий вопрос — почему в Антарктиде нет белых медведей, а в Арктике нет пингвинов? Казалось бы, местность одинаковая...

Несмотря внешнее сходство ландшафта, полярные ночи и экстремальных холод, в Арктике и Антарктиде условия существенно отличаются.

Оба полюса расположены на концах земной оси, и оба не получают прямого солнечного света, но температура в Арктике и Антарктиде разная, так как Южный полюс расположен выше.

На Южном полюсе холоднее — температура в Антарктиде зимой около минус 60 по Цельсию, летом — около минус 28. На Северном полюсе зимой минус 40 градусов, летом — около нуля.

В Арктике под толщами льда нет материка — это часть Северного Ледовитого океана, покрытая многометровыми льдами. Это идеальные условия для белых медведей — здесь есть полыньи и плавучие льды, используя которые полярные хищники добывают пищу. Если медведи окажутся в Антарктиде, где подо льдом находится земля, они не смогут добывать пропитание.

Фото : Steven Amstrup, USGS – U.S. Geological Survey from Reston, VA, USA

Аналогичная ситуация у пингвинов, которые нашли свою экологическую нишу на Антарктиде. Это материковая часть планеты (кстати, поэтому высота льдов здесь существенно превышает льды Арктики).

Попытки заселить Северный полюс пингвинами были. Хотя, и заведомо были обречены на провал. Дело не только в особенностях местности, условиях пропитания и размножения. Но и в том, что пингвины исторически существуют в мирной экосистеме, где на них никто не охотится. Как следствие — они совершенно не приспособлены защищаться на суше и даже спасаться бегством в небо. Соседство с наземными хищниками будет для них фатальным.