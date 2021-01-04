Пугливые милахи: как живет байкальская нерпа

Байкальская нерпа умна, прожорлива и осторожна. Ученые предполагают, что во время последнего ледникового периода этот тюлень мигрировал из Северного Ледовитого океана и остался на озере. А через тысячи лет покорил сердца людей и стал символом Байкала.

Но плюшевые миловидные нерпы не такие уж и добродушные. Это хищники, которые не теряются и в коллективе сородичей, добиваясь своего хитростью или когтями. Например, когда одни лежат на байкальских островках, другие выныривают и начинают активно бить по воде ластами. Так они пугают разомлевших на солнце сородичей и вынуждают их покинуть каменный пляж. А если угрозы не помогают, в ход идут когти.

«Бывают конфликты за место под солнцем, нередко это приводит к крови, но в целом они, все-таки, милахи», — говорит госинспектор «Заповедного Подлеморья» Алексей Сватов.

При этом нерпы — большие трусихи, они сторонятся людей и при малейшей опасности немедленно спасаются под водой.

Нерпа — обжора

Байкальский тюлень — типичный ихтиофаг, то есть весь ее рацион состоит из рыбы. Особым гурманством он не отличается, а ест 27 видов рыб, обитающих в озере. Но в основном это голомянка, а еще длиннокрылая, желтокрылая и песчаная широколобки.

Молодые нерпы, не научившиеся нырять также глубоко, как их старшие сородичи, поедают донных бычков прибрежной зоны. Один тюлень съедает от 3 до 5 килограммов рыбы в сутки, а в год — около тонны.

Но вот омуль — драгоценный эндемик Байкала — нерпа почти не ест. «Омуль и другие виды сиговых рыб недоступны для нее в естественных условиях. Омуль слишком быстро плавает, нерпа за ним просто не успевает», — объясняет начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Подлеморье», доктор биологических наук Александр Ананин.

Но если хитрый тюлень увидит рыболовные сети, в которых запутался омуль, он его непременно съест.

Толстушка

Нерпа — толстая коротышка. Длина тела тела до 165 сантиметров, если измерять от конца носа до конца задних ластов. Средний вес – 50 килограммов. Но максимальный вес самцов может достигать 150 килограммов, а самок – 110-ти. Упитанность и округлость животного обеспечивается за счет большой жировой прослойки.

Толщина жирового покрова нерпы — до 12 сантиметров. Такая солидная прослойка нужна в первую очередь для термоизоляции, чтобы не замерзнуть в ледяной воде.

Жир также помогает байкальскому тюленю сглаживать эффект от изменения давления воды при погружении вглубь и во время всплывания на поверхность. А еще — это кладовая с запасом питательных веществ.

Засоня

«Нерпа спит в воде, так как находится в обездвиженном состоянии довольно долго. Вероятно, сон продолжается до тех пор, пока хватает кислорода в крови», — говорит начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Как только в легких нерпы заканчивается воздух, она просыпается и спешит высунуть нос из-под воды, чтобы набрать очередную порцию свежего воздуха.

Ленивый любовник

Нерпы-самки готовы создавать семью уже в возрасте четырех-шести лет, а самцам требуется время для серьезного шага. Они выбирают даму сердца в шесть-восемь лет.

Ухаживания в брачный период у байкальских тюленей проходят спокойно, без лишних страстей. Но иногда, при большой скученности животных, происходят ожесточенные рыцарские поединки между кавалерами за сердце возлюбленной.

«В скоплениях на кромке ледяных полей самцы могут драться, хватая соперника за ласты, как только он приближается к избранной самке», — описывает брачные бои собеседник.

Строгой моногамии у нерпы нет. Из трех-четырех самцов, соперничающих между собой, самка выбирает одного. Но отношения длятся недолго. Нерпы сходятся на очень короткий брачный период, только для спаривания. И так примерно до 40-летнего возраста, пока у животных сохраняется репродуктивная функция.

Заботливая мама

Самцы нерпы — плохие отцы. Кормить и воспитывать потомство они не хотят. Всю заботу берет на себя мама. Причем, еще до рождения.

Самка вынашивает детенышей 11 месяцев. Но первые три-пять месяцев может наблюдаться эффект эмбриональной диапаузы, когда развитие зародыша приостанавливается, будущий малыш как бы впадает в спячку.

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Есть данные, что самка сама способна затормаживать свою беременность, и надолго, например, в случае неблагоприятных внешних условий. А потом может снова спариться и после второго оплодотворения «разбудить» первого малыша. Так на свет появляются двойни.

Но чаще детеныш рождается один. А во время обычной по сроку беременности будущая мама готовит ледяную колыбель для малыша. Строит на льду под слоем снега логовище с обширной внутренней камерой, соединенной с водой большой отдушиной.

Логово теплое: при внешней температуре в минус 20 градусов внутри «помещения» — до плюс пяти.

На свет рождается белек — весом 3-5 килограммов с мягкой белоснежной шерстью. Пока нерпенок пребывает в убежище, он питаются только материнским молоком. А мама покидает его только, чтобы поохотиться.

На молоке бельки набирают вес до 20-30 килограммов. Масса тела и подкожного жира увеличивается в разы.

Через пять недель детеныши готовы к выходу на свободу и освоению искусства охоты. Со сменой рациона (молока на рыбу) их шерсть из белой постепенно превращается в серебристо-серую — окрас становится защитным для условий окружающей среды. Нерпят в это время называют «кумуткан».

Умница

Нерпы — очень умные животные. И сверхосторожные. Лежбища устраивают только вдали от людских поселений. Поэтому кое-что из жизни нерп остается для исследователей загадкой.

«Они очень пугливые. Изучать их, поставив рядом палатку, просто невозможно. Скорее всего, они способны к сложным формам проявления высшей нервной деятельности. Оценить их интеллект в настоящее время не представляется возможным, хотя они и подвергаются дрессировке», — объясняет доктор биологических наук.

Несмотря на опыт многолетних наблюдений, ученые до сих пор достоверно не знают, как байкальские нерпы общаются друг с другом в живой природе. Эти животные настоящие молчуны, звуков они издают мало.

Возможно, из-за того, что большую часть года держатся по акватории Байкала поодиночке, и только в период размножения и линьки образуют скопления – залежки. Тогда, в начале апреля можно услышать их мычание из-подо льда. А в океанариумах они с удовольствием играют и общаются друг с другом.

Непревзойденный пловец

«Байкальская нерпа — нектобионт, то есть большую часть жизни проводит в толще воды. На поверхность выныривает в основном только для того, чтобы подышать», — говорит Ананин.

Плывет тюлень, активно работая задними ластами. Обычно животное передвигается со скоростью не более 8 километров в час. Но во время охоты или в случае угрозы нерпа превращается в непревзойденного пловца, увеличивая скорость до 20-25 километров в час. А еще нерпа ныряет на глубину до 400 метров и способна задерживать дыхание на 40 минут.

Но выходя на берег, тюлень превращается в неуклюжего увальня. Медленно и неуклюже передвигается при помощи ласт и хвоста. А почувствовав опасность, она быстро скачет, отталкиваясь ластами от земли.

Закаленный морж

Байкальскую нерпу относят к пагофилам (льдолюбивым видам), потому что почти вся их жизнь проходит на льду и подо льдом. Озеро полностью замерзает ежегодно, а толщина льда может достигать 140 сантиметров.

«Всю зиму животные проводят в воде, пользуясь для дыхания продушинами-продухами, которые делают в тонком льду. Зимой им приходится постоянно эти продушины поддерживать в открытом состоянии, разгребая снизу замерзший лед крупными, острыми и прочными когтями передних ласт», — рассказывает Ананин.

Выбравшись наружу, потерять отдушину и остаться на льду для нерпы — горе. Так, в январе в 2019 года молодая нерпа потеряла продуху. Паникуя, прыгала по льду и жалобно выла, ранясь об острые выступы. Спасли животное сотрудники МЧС, просверлив ей новую продуху во льду.

Нерпа почти потеряла связь с сушей. Прибрежные камни летом, или льдины весной и осенью необходимы им только для линьки и отдыха. Байкальские тюлени, как медведи из песни, «трутся спиной» о лед, но не для того, чтобы вертеть земную ось, а для того, чтобы сменить шерстку.