В чем ценность «Черного квадрата» Малевича

«Черный квадрат» Казимира Малевича в Третьяковской галерее
Фото: Shakko / CC BY-SA 4.0
Ценность «Черного квадрата» Казимира Малевича не в мастерстве исполнения, а в его революционном значении для искусства. Именно эта картина сделала живопись беспредметной.

Малевич написал «Черный квадрат» в 1915 году. И сейчас это один из символов авангарда. Название картины полностью соответствует содержанию. На ней нет ничего, кроме черного квадрата.

«"Черный квадрат" — это голая, безвыходная стена, это точка, поставленная искусством на своем старом пути», — такую оценку в 1915 году дал картине теоретик искусства Иван Клюн.

Полотно Малевича разрушает ожидания зрителей от живописного произведения. «Традиционное искусство классических эпох строится на мастерстве исполнения, что не исключает ни оригинальности авторского стиля, ни новизны образной интерпретации», — писала историк Ирина Вакар.

Но после «Квадрата», по ее мнению, «искусство исполнения, повторения того, что существует в реальности, во многом стало восприниматься как анахронизм». Художником стал не тот, кто умел искусно рисовать, а тот, кто умел изобрести что-то новое.

Зародилось беспредметное искусство и важнейшим его направлением стал супрематизм, провозгласивший отказ от изображения реальных предметов, сосредоточившись на чистой геометрии.

«Квадрат» в современной жизни

Супрематизм, выражением которого стал «Черный квадрат», оказал колоссальное влияние на дизайн и рекламу. Он создал новый универсальный визуальный язык, где главную роль играют простые геометрические фигуры.

Главный принцип «квадрата» — «мало деталей — много смысла» — научил рекламу привлекать внимание простотой, заставляя зрителя фокусироваться на объекте.

Реклама iPod от Apple — отсылка к эстетике и философии «Черного квадрата»
Фото: © Apple

Отсылки к творчеству Малевича использовали в своей рекламе IKEA, Apple, BMW, Hermès, McDonald’s, Lego, Nike и многие другие известные бренды.

В современной жизни «Черный квадрат» стал приемом, доказывающим, что в перенасыщенном информацией мире иногда достаточно ничего не сказать, чтобы сказать все.

