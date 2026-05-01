Жюри Венецианской биеннале уволилось на фоне участия России

Венецианская биеннале
Жюри Венецианской биеннале в полном составе подало в отставку, сообщила пресс-служба выставки. Причины решения не уточняются, но отставка произошла на фоне обострения споров по поводу участия в биеннале России

В состав жюри входили Соланж Фаркас (председатель), Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузма и Джованна Заппери. Об отставке объявили через после того, как министерство культуры Италии направило в Венецию инспекторов, чтобы те выяснили подробности о том, почему России разрешили иметь свой павильон на выставке.

Неделю назад жюри биеннале исключило Россию (павильон получил название «Дерево укоренено в небе») и Израиль из списка претендентов на награды. Несмотря на это, павильоны России и Израиля все равно будут работать. Эти страны не смогут принять участие в конкурсе, но им дадут возможность представить свои проекты.

Как пишет The Guardian, последние несколько недель организаторы подвергались критике за то, что разрешили России вновь открыть свой павильон на Венецианской биеннале. Официально Россия не была исключена из числа участников, но в 2022 и в 2024 году не была представлена на биеннале.

На этой неделе Еврокомиссия направила Фонду биеннале письмо, в котором сообщила о планах прекратить или приостановить выделение гранта в размере 2 миллионов евро из-за участия России.

Венецианская биеннале — одна из самых известных международных художественных выставок. Она проводится раз в два года в Венеции. На этой выставке могут принимать участие все страны мира. По итогам презентации проектов жюри голосует за лучший. В этом году биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября. Выбирать победителей в этом году будут посетители.

Венецианская биеннале
Жюри Венецианской биеннале уволилось на фоне участия России
