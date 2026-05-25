Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы

Знаменитая Мона Лиза с картины Леонардо да Винчи могла страдать ожирением и болезнью щитовидной железы, заявил ведущий медик Техасского университета Майкл Яфи на Европейском конгрессе по ожирению.

У женщины, которую считают итальянской аристократкой Лизой дель Джокондо, наблюдаются признаки «избыточных жировых отложений», а также, вероятно, гипотиреоз — плохая работа щитовидной железы, которая способствует набору веса, приводит Bild мнение Яфи.

Врач допустил, что у Моны Лизы могли быть повышенный уровень холестерина и кератина, на что указывает желтоватый оттенок ее кожи. Более простым объяснением полноты у модели, по мнению Яфи, может быть очередная беременность: к моменту создания картины у нее уже было четверо детей.

При этом доктор признал, что для точного диагноза требуется обследование, а он анализирует лишь видимые черты.

По словам врача, его доклад о Моне Лизе — призыв проявлять больше сочувствия к пациентам с лишним весом. Яфи напомнил, что на протяжении веков пышные формы считались признаком здоровья, богатства и высокого социального статуса. В качестве примера он привел творчество фламандского живописца Рубенса, чьи упитанные музы в XVII веке были эталоном красоты.

Ситуация изменилась во второй половине XX века, когда медицина установила связь между ожирением и такими болезнями, как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. С этого момента, по его словам, началась стигматизация полноты, а в моду вошли стандарты красоты, побуждающие женщин худеть зачастую в ущерб своему здоровью.