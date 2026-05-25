НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы

Источник:
Sibnet.ru
120 0
Мона Лиза
Фото: Leonardo da Vinci

Знаменитая Мона Лиза с картины Леонардо да Винчи могла страдать ожирением и болезнью щитовидной железы, заявил ведущий медик Техасского университета Майкл Яфи на Европейском конгрессе по ожирению.

У женщины, которую считают итальянской аристократкой Лизой дель Джокондо, наблюдаются признаки «избыточных жировых отложений», а также, вероятно, гипотиреоз — плохая работа щитовидной железы, которая способствует набору веса, приводит Bild мнение Яфи.

Врач допустил, что у Моны Лизы могли быть повышенный уровень холестерина и кератина, на что указывает желтоватый оттенок ее кожи. Более простым объяснением полноты у модели, по мнению Яфи, может быть очередная беременность: к моменту создания картины у нее уже было четверо детей.

При этом доктор признал, что для точного диагноза требуется обследование, а он анализирует лишь видимые черты.

По словам врача, его доклад о Моне Лизе — призыв проявлять больше сочувствия к пациентам с лишним весом. Яфи напомнил, что на протяжении веков пышные формы считались признаком здоровья, богатства и высокого социального статуса. В качестве примера он привел творчество фламандского живописца Рубенса, чьи упитанные музы в XVII веке были эталоном красоты.

Ситуация изменилась во второй половине XX века, когда медицина установила связь между ожирением и такими болезнями, как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. С этого момента, по его словам, началась стигматизация полноты, а в моду вошли стандарты красоты, побуждающие женщин худеть зачастую в ущерб своему здоровью.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
«Музейная ночь» пройдет в России
Гигантский «золотой фаллос» официально открыли в Чите
Жюри Венецианской биеннале уволилось на фоне участия России
В чем ценность «Черного квадрата» Малевича
смотреть все
Культгид #Искусство #Интересно
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Рабочих из Таджикистана подготовят к переезду в Россию
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
Лавров объяснил, почему Россия не наносит чрезмерный ущерб Украине
Лавров заявил о планах Запада напасть на Россию
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Макрон созвонился с Лукашенко впервые за четыре года
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал мир к противостоянию русофобии и неонацизму
Параплан
Самолет врезался в парапланеристку в Австрии
Удар по Киеву
Минобороны назвало цели массированного удара по Украине
Топ комментариев

andrei703333

Лавров раз ты знаешь что вокруг одни враги, то почему твоя дочь в США, она что спец.агент ?

Uynachalnica

Похоже, он о нашем роскомнадзоре и не слышал...

Nik3316

в ЕС думают, что про подводные кабели знают только они?)))

Qprovessional

как считали телеграм если все с него в обход сидят?