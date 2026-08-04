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Наступил конец света по Брэдбери

Источник:
Sibnet.ru
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Наступил конец света по Брэдбери
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Человечество погибнет в ядерной катастрофе 4 августа 2026 года — эта дата фигурирует в знаменитом рассказе известного американского фантаста Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь».

Согласно произведению, умный дом в опустевшем калифорнийском городке Аллендейл произносит дату: «Сегодня 4 августа 2026 года». Однако люди уже погибли, хотя техника продолжает напоминать им о повседневных делах.

Всемирная катастрофа по Брэдбери прочно закрепилась в массовом сознании — в России во многом благодаря культовому советскому мультфильму 1984 года, снятому по этому рассказу на студии «Узбекфильм».

Брэдбери считается фантастом-пророком — в своих произведениях он предсказал множество изобретений. В частности, писатель первым придумал плоские экраны, беспроводные наушники, банкоматы и даже умные дома.

«Будет ласковый дождь» впервые издали в 1950 году. Изначально в тексте рассказа фигурировала дата 28 апреля 1985 года, однако в последующих изданиях Брэдбери перенес катастрофу на август 2026 года.

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