Назван самый дорогой русский художник

Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на Sotheby's и Christie's.

Кандинский считается одним из основоположников абстрактного искусства. Порядка 40 работ художника преодолели ценовую отметку в пять миллионов долларов, а их общая стоимость достигла примерно 591 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости.

Вторую строчку занял основатель супрематизма Казимир Малевич. Его полотна дороже пяти миллионов долларов были проданы за общую сумму примерно 252 миллиона долларов, следует из расчетов.

Тройку лидеров замыкает Марк Шагал. На Sotheby's и Christie's было совершено 18 продаж его произведений не менее чем за 5 миллионов долларов каждая. Их общая стоимость составила около 162,5 миллиона долларов.

Sotheby's и Christie's — два крупнейших международных аукционных дома, на которых продаются произведения искусства из ведущих частных коллекций.