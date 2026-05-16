«Музейная ночь» пройдет в России

Всероссийская акция «Ночь музеев — 2026» пройдет в субботу, 16 мая. В этом году она посвящена культурному наследию регионов, сообщила пресс-служба Минкульта России.

«Тема акции в 2026 году — "Родное". В Год единства народов России она призвана обратить внимание на богатство и самобытность культурного наследия разных регионов нашей многонациональной страны и показать, как местные особенности и обычаи складываются в единое культурное пространство», — рассказал министр культуры России Ольга Любимова.

Большинство культурных площадок откроют специальные программы с 18.00 и продолжат работу до полуночи, а в некоторых городах (например, в Санкт-Петербурге) — до 06.00 утра следующего дня.

Музеи сделают акцент на локальной истории регионов, культурных кодах, традициях и семейных реликвиях. Гостей ждут ночные экскурсии, исторические реконструкции, мастер-классы, театральные постановки, перформансы и концерты.

В Москве откроют 140 площадок, включая Музей современной истории России и Третьяковскую галерею. В Санкт-Петербурге в акции участвуют десятки музеев, галерей и библиотек. Посещение организовано по единым сеансовым билетам.

Более 150 мероприятий на 80 площадках пройдут в рамках всероссийской ежегодной акции «Ночь музеев» в Новосибирске.