Количество телезрителей парада Победы в Москве сократилось

Военный парад в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Телевизионную трансляцию парада в честь 81-й годовщины Победы в Москве 9 мая посмотрело 30,4 миллиона, или 22,1% россиян старше четырех лет, следует из данных исследовательской компании Mediascope. Это меньше, чем в последние два года.

В этом году парад Победы транслировали 19 телеканалов. Больше всего зрителей традиционно смотрели трансляцию на «Первом канале»: ее телеаудитория у вещателя составила 11,3 миллиона россиян. На втором месте – «Россия 1», на третьем НТВ, приводят «Ведомости» данные Mediascope.

На цифровых ресурсах «Первого канала» количество просмотров трансляции парада Победы этого года превысило 15 миллионов.

В 2025 юбилейный год за аналогичной телетрансляцией в прямом эфире следило 38,4 миллиона россиян, или 28% населения страны, — показатель стал рекордным за последние годы. В 2024 году телеаудитория парада Победы составила 32,6 миллиона человек (рейтинг — 23,9%), в 2023 году — 34,8 миллиона человек (25,6%), в 2022 году — 29,5 миллиона человек (21,6%).

На показатели смотрения могли повлиять объективные ограничения, с которыми проходило мероприятие в этом году, прокомментировал «Ведомостям» политолог Алексей Макаркин. Кроме того, фиксировались проблемы с доступом в интернет в части регионов.

В параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие только пешие колонны, в том числе более бойцов спецоперации и расчет военнослужащих из КНДР.

