РЕН ТВ впервые вошел в тройку телеканалов-лидеров

РЕН ТВ впервые поднялся на третью строчку рейтинга среди всех федеральных вещателей в аудитории «4+», сместив Первый канал, сообщила пресс-служба телеканала.

По итогам июля 2026 года доля РЕН ТВ достигла 7,3%. Первый канал с показателем 6,9% покинул топ-3, опустившись на четвертое место. Лидерами тройки остаются «Россия» (13,6%) и НТВ (9,1%).

Основной вклад в увеличение доли РЕН ТВ внесли программы собственного производства, считает телеканалал. По будням ключевую роль сыграли «Тайны Чапман», «Самые шокирующие гипотезы», «Безумные факты», «100 вопросов обо всем», «Дикий, дикий мир».

Высокие результаты продемонстрировали и проекты выходных дней: «Неизвестная история», «Легенды и мифы», «Что мы знаем о планете Земля?», а также воскресный документальный спецпроект в 18.00.