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Завершился четвертый сезон сериала «Извне»

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из сериала «Извне»
Фото: © кадр из сериала «Извне»

Премьера десятого эпизода «Извне» состоялась 28 июня на платформе MGM+. С выходом этой серии завершился четвертый сезон популярного сериала. Эпизод уже доступен в Сети с неофициальной русской озвучкой.

Финальная серия называется «If a Tree Falls in the Forest…» («Если дерево падает в лесу…»). Режиссером эпизода выступил Джек Бендер, а сценарий для него написал создатель шоу Джон Гриффин.

Шоу рассказывает о затерянном в лесу таинственном городке, который невозможно покинуть. Его жители пытаются выжить, ночами спасаясь от пугающих монстров. Попутно они пытаются найти способ выбраться в нормальный мир.

Сериал официально продлен на пятый сезон, который станет для проекта заключительным. Создатели заверили, что именно в пятом сезоне зрители получат все ключевые ответы на главные загадки шоу. Релиз финального сезона ожидается в 2027 году.

«Извне» стал самым просматриваемым оригинальным сериалом в истории MGM+, на IMDb он получил 7,7 балла, на «Кинопоиске» его рейтинг в настоящее время составляет 7,6.

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