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22 февраля,
вт
, 00:09
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Актуальная тема
Конфликт в Донбассе
Актуальная тема
Конфликт в Донбассе
361
4
21.02.22, 22:35
361
4
Путин в ближайшие часы примет решение о признании ЛНР и ДНР
Все члены Совета безопасности России высказались за признание независимости провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
382
4
21.02.22, 22:18
382
4
Правительство месяцы готовилось к признанию ДНР и ЛНР
Мишустин поддержал предложение о признании независимости ДНР и ЛНР в случае, если не будет подвижек в переговорах.
576
6
21.02.22, 21:54
576
6
Медведев предложил признать республики Донбасса
Медведев отметил, что территории самопровозглашенных республик являются разменной картой в торговле за статус Украины, они ей не нужны
348
2
21.02.22, 21:52
348
2
Шойгу заявил о недопустимости появления ядерного оружия у Украины
Владимир Зеленский заявил о возможности выхода Украины из Будапештского меморандума, по которому Киев в 1994 году отказался от ядерного оружия
535
4
21.02.22, 21:24
535
4
Курс рубля обвалился из‑за Донбасса
Так, на Московской бирже курс доллара достиг 79 рублей, курс евро — 89,52 рубля. Накануне доллар стоил 76 рублей, а евро — 86,6
568
9
21.02.22, 20:55
568
9
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик
Так, глава ДНР обратился к российскому лидеру с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве
1206
16
21.02.22, 20:40
1206
16
Российские военные уничтожили перешедшие границу украинские БМП
Вооруженная группа, уничтоженная в Ростовской области, проникла на территорию России из Украины на двух БМП. Обе машины были уничтожены
938
14
21.02.22, 19:55
938
14
Украинский снаряд разрушил российский погранпункт
Снаряд попал в пограничный пункт на хуторе Щербаково в Ростовской области, который располагается в 150 метрах от границы
1381
13
21.02.22, 09:39
1381
13
Путин и Байден встретятся по предложению Макрона
Повестку встречу Джо Бадена и Владимиру Путине подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля
2351
15
20.02.22, 14:42
2351
15
Захарова назвала Зеленского «бездушным циником»
Наблюдатели на Украине фиксирует обстрелы, «которых значительно больше со стороны подконтрольных Киеву сил»
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BETEPAH86
Так помоги!!! Чего сидишь то?!??! Где твоя помощь как ИСТИННОГО омериганца братской Украине????
Удавиков
запад будет воевать с Россией до последнего окраинца, видимо начали
mosquito__2010
Ваш "патриот" это тот что по палате сосед ? Вам бы политиков из США и Великобритании еще подселить с...
pepelmetal
Да он и не уезжал) у него денег нет
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