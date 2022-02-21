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Актуальная тема
Конфликт в Донбассе
Актуальная тема
Конфликт в Донбассе
info.sibnet.ru
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4
21.02.22, 22:35
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Путин в ближайшие часы примет решение о признании ЛНР и ДНР
Все члены Совета безопасности России высказались за признание независимости провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
info.sibnet.ru
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21.02.22, 22:18
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Правительство месяцы готовилось к признанию ДНР и ЛНР
Мишустин поддержал предложение о признании независимости ДНР и ЛНР в случае, если не будет подвижек в переговорах.
info.sibnet.ru
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21.02.22, 21:54
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Медведев предложил признать республики Донбасса
Медведев отметил, что территории самопровозглашенных республик являются разменной картой в торговле за статус Украины, они ей не нужны
info.sibnet.ru
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21.02.22, 21:52
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Шойгу заявил о недопустимости появления ядерного оружия у Украины
Владимир Зеленский заявил о возможности выхода Украины из Будапештского меморандума, по которому Киев в 1994 году отказался от ядерного оружия
info.sibnet.ru
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21.02.22, 21:24
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Курс рубля обвалился из‑за Донбасса
Так, на Московской бирже курс доллара достиг 79 рублей, курс евро — 89,52 рубля. Накануне доллар стоил 76 рублей, а евро — 86,6
info.sibnet.ru
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21.02.22, 20:55
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Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик
Так, глава ДНР обратился к российскому лидеру с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве
info.sibnet.ru
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21.02.22, 20:40
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Российские военные уничтожили перешедшие границу украинские БМП
Вооруженная группа, уничтоженная в Ростовской области, проникла на территорию России из Украины на двух БМП. Обе машины были уничтожены
info.sibnet.ru
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21.02.22, 19:55
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Украинский снаряд разрушил российский погранпункт
Снаряд попал в пограничный пункт на хуторе Щербаково в Ростовской области, который располагается в 150 метрах от границы
info.sibnet.ru
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21.02.22, 09:39
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Путин и Байден встретятся по предложению Макрона
Повестку встречу Джо Бадена и Владимиру Путине подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля
info.sibnet.ru
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20.02.22, 14:42
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Захарова назвала Зеленского «бездушным циником»
Наблюдатели на Украине фиксирует обстрелы, «которых значительно больше со стороны подконтрольных Киеву сил»
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BETEPAH86

Так помоги!!! Чего сидишь то?!??! Где твоя помощь как ИСТИННОГО омериганца братской Украине????

Удавиков

запад будет воевать с Россией до последнего окраинца, видимо начали

mosquito__2010

Ваш "патриот" это тот что по палате сосед ? Вам бы политиков из США и Великобритании еще подселить с...

pepelmetal

Да он и не уезжал) у него денег нет
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