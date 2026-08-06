СК сообщил о 640 погибших россиянах при вторжении в Курскую область

Ущерб от вторжения украинских войск в Курскую область в 2024-2025 годах превысил 0,5 триллиона рублей, погибшими числятся 640 местных жителей, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«К настоящему времени осмотрены 186 населенных пунктов Курской области. По результатам экспертиз в СЭЦ (судебно-экспертный центр) СК России уже установлен ущерб от действий украинских вооруженных формирований на сумму 504,9 миллиарда рублей», — сказал Петренко.

По ее словам, в результате действий ВСУ «погибли 640 мирных жителей, из них один несовершеннолетний, ранения получил 561 человек, в том числе 25 детей».

Всего же потерпевшими признаны и допрошены 87 тысяч 389 человек, уточнила Петренко.

Вооруженные силы Украины 6 августа 2024 года вторглись на территорию Курской области. Регион был полностью освобожден от подразделений ВСУ 26 апреля 2025 года.