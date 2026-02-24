Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По времени она длится уже больше, чем Великая Отечественная война. Очередная годовщина СВО демонстрирует полную неопределенность сроков мирного соглашения. Почему конфликт длится так долго?

Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Позиционное противостояние

Технологический паритет с использованием современных средств разведки сделал невозможной оперативную внезапность. Любая серьезная концентрация сил мгновенно обнаруживается противником, прорывы нейтрализуются высокоточным оружием.

Так называемая «революция дронов» обесценила традиционный инструмент прорыва фронта — подвижные механизированные соединения. Прорвать оборону и быстро развить успех на оперативном просторе с помощью «бронированных кулаков» стало невозможно.

На сегодня стороны выстроили глубоко эшелонированную оборону с плотным минированием и укрепрайонами под прикрытием БПЛА. В результате темпы наступательных операций сильно замедлились.

Бесконечные ресурсы

Без беспрецедентной военно-технической и финансовой помощи Запада ВСУ капитулировали бы максимум за пару месяцев — у них попросту закончились бы вооружение и боеприпасы. Так, с начала конфликта США и Евросоюз выделили Киеву порядка 210 миллиардов долларов.

Для сравнения — в рамках закона о ленд-лизе, принятого 11 марта 1941 года, Соединенные Штаты в годы Второй мировой оказали Советскому Союзу помощь на сумму примерно 180 миллиардов долларов в современных ценах.

Ставка на изматывание

Россия методично снижает потенциал ВСУ, перемалывая боеспособные подразделения в позиционном противостоянии и сохраняя стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.

В свою очередь, Киев делает ставку на новое «бранденбургское чудо» — так назвали эпизод Семилетней войны, когда Россия фактически победила прусского короля Фридриха II, но после смерти императрицы Елизаветы Петровны отозвала войска и вернула все завоеванные земли.

Ограниченность ударов

Россия изначально ведет боевые действия с гуманитарным акцентом — в тылу противника удары наносятся точечно по инфраструктурным и военным объектам. Никаких ковровых бомбардировок за четыре года зафиксировано не было, хотя возможности для этого есть.

Более того, Москва имеет техническую возможность нанести смертоносные удары по политическому руководству Украины и ключевым центрам принятия решений, однако сознательно этого не делает.

Глобальные интересанты

Конфликт быстро перерос рамки регионального и стал частью большого геополитического передела сфер влияния. В этой ситуации его завершение зависит не только от реальной ситуации «в поле», но и от пакетных договоренностей между мировыми центрами силы.

В частности, Европа искусственно затягивает противостояние на Украине — чтобы ослабить своего стратегического противника (Россию) и выиграть время для перевооружения собственных армий, используя украинские территории в качестве своеобразной «буферной зоны».