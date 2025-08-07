Революция дронов: беспилотники перевернули правила войны

Специальная военная операция кардинально изменила представление о войне. Уставы армий оказались ненужной макулатурой. И сделали эту революцию не истребители пятого поколения и чудо-танки, а «копеечные» китайские дроны, созданные для тревел-блогеров и свадебных фотографов.

В извечном соревновании щита и меча верх вновь взял щит. Военная наука столкнулась с, казалось бы, давно забытым позиционным кризисом. Этот термин появился в годы Первой мировой войны, когда многомиллионные армии засели в окопы и не могли, даже ценой колоссальных потерь, сдвинуть друг друга с места.

Опыт дедов

В конце 1920-х проблема позиционного кризиса была решена на теоретическом уровне. Выдающийся советский военный теоретик Владимир Триандафиллов разработал теорию глубокой операции — стремительных и маневренных действий по разгрому противника.

В конце 1930 годов проблему решили и на практическом уровне. Немецкий вермахт додумался до создания автономных механизированных соединений, ударным ядром которых были танки. Эти соединения летом 1940 года окружили франко-британские войска и в течение месяца принудили Францию к капитуляции.

Потом было стремительное продвижение немецких танковых групп в 1941 году на советском фронте. Но вскоре уже Красная Армия показывала класс. Летом 1944 года в ходе операции «Багратион» она стремительно разгромила группу армий «Центр».

Зимой 1945 года советские войска в ходе Висло-Одерской операции продемонстрировали небывалые темпы продвижения — 20-30 км в сутки.

Этот опыт стал на десятилетия основой для военной теории и практики. Боевые действия мыслились только как стремительные и маневренные. Под эту концепцию «затачивались» все крупнейшие армии мира. СВО показала, что генералы, как всегда, готовились к прошедшей войне.

Линия фронта вновь застыла. Танковых прорывов никто больше не ждет. Возможно лишь медленное продвижение.

«Туман войны»

Раньше войскам помогал «туман войны». Средства разведки были ограничены. О том, что происходит за линей фронта, знали мало. И благодаря этому войска противника могли незаметно накапливаться на одном участке, затем наносить неожиданный удар, пробивать оборону и уходить в прорыв. По сути, такая схема была основой любой наступательной операции.

Но в ходе СВО «туман войны» исчез. И начало этому процессу положили китайские дроны (типа Mavic), созданные для тревел-блогеров и свадебных фотографов. Их десятками тысяч закупают и для российской, и для украинской сторон. Оснащенные неплохой оптикой, в том числе ночной, они стали «глазами» для пехоты на уровне взвода.

Полосы обороны на тактическую глубину стали прекрасно просматриваться со всех сторон. Скрыть накопление сил для атаки стало очень сложно. Операторы дронов засекают такие попытки и наводят артиллерию.

А уже подальше от линии фронта с российской стороны работают профессиональные дроны (типа Zala и «Орлан-30»). Они встроены в разведывательно-ударные контуры. При обнаружении цели в десятках, а то и сотнях километров данные тут же передаются артиллерии, ракетным комплексам, и те оперативно наносят удар. Тут уже не до наступления.

Ужас от первого лица

Настоящий переворот в военном деле совершили FPV-дроны. Их название расшифровывается как First Person View — «Вид от первого лица». Прекрасно известные любому геймеру слова. Сама технология, по сути, пришла из игрового мира.

Такой дрон представляет собой простейшее устройство, оснащенное боевым элементом, например, кумулятивной противотанковой гранатой. Им с помощью очков виртуальной реальности управляет оператор, который будто находится в самом этом дроне. Так обеспечиваются высочайшая точность наведения. FPV может запросто залететь в открытый люк танка или в проем блиндажа.

FPV-дроны стали настоящей напастью для обеих сторон. Ежедневно расходуются тысячи таких дронов. Любое передвижение у линии фронта стало смертельно опасным делом. Для защиты от них российские войска стали первыми устанавливать на танки и другие боевые машины противодроновые решетки, так называемые мангалы.

FPV-дроны стали одними из самых смертоносных средств в ходе СВО Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Со временем, казалось, нашли средство противодействия этим смертоносным устройствам — портативные станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их устанавливают на позиции или машины, и они «давят» помехами каналы управления дронов, тем самым лишая их связи с оператором.

Но появилась другая напасть — дроны под управлением по оптоволоконному кабелю. Им не страшны помехи станций РЭБ. Кроме того, они дают операторам прекрасную четкую картинку. Настоящей звездой на этом поле стал российский беспилотник под названием КВН — «Князь Вандал Новгородский».

Killzone

Линий обороны с ротными опорными пунктами, как того требуют боевые уставы, в зоне СВО сейчас нет. Они сразу же станут лакомой целью для дронов и наводимой с их помощью артиллерии. Есть лишь цепочка небольших «опорников» на несколько бойцов. Основные силы стоят поодаль.

Вооруженные силы Украины, испытывая острейший дефицит в людях и артиллерии, приняли новую тактику Killzone — «зон поражения». Украинские военные считают, что можно построить линию обороны с опорой на одни дроны, которую не сможет пройти ни один солдат.

Оператор FPV-дрона Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Пока у них это получается плохо. Российские войска, используя тактику «просачивания» (также далекую от норм боевых уставов), медленно, но уверенно продвигаются вперед. Небольшими группами по три-пять человек россияне берут один «опорник» за другим. Опять-таки под прикрытием дронов.

Несмотря на все успехи дроностроения, работает старая военная истина: местность считается захваченной, если на ней стоит нога твоего пехотинца.

Стаи под управлением ИИ

Военные эксперты говорят, что рано или поздно перекос в сторону дронов будет преодолен. Появится что-то вроде микроПВО, которая возьмет на себя борьбу с беспилотниками.

Сейчас активно развиваются дроны-истребители, которые занимаются уничтожением себе подобных. В небе уже разворачиваются воздушные баталии. В будущем, возможно, дронам уже будет не до земли: их займет «внутривидовая» борьба.

Правда, на горизонте появилось тревожное знамение — искусственный интеллект. Специалисты заговорили о возможности создания стай дронов, действующих под управлением ИИ. Они смогут самостоятельно обмениваться данными, переопределять цели и наносить удары по земле без участия человека.