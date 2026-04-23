Правительство Финляндии разрешило ввоз ядерного оружия

РИА Новости
Оружие для армии Украины
Финское правительство внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия на территории страны.

«Правительство представило предложение о внесении поправок в закон об атомной энергии и уголовный кодекс», — приводит РИА Новости заявление Минобороны Финляндии.

Как утверждается, эти изменения позволят ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие «в рамках обороны страны и оборонного сотрудничества с НАТО».

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен впервые выступил с этой инициативой в начале марта.

Комментируя эти заявления, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что размещение Финляндией ядерного оружия станет угрозой для России, в ответ Москва примет соответствующие меры.

