Британский король впервые прилетит в США

Sibnet.ru
Король Великобритании Карл III и Дональд Трамп
Фото: The Trump White House

Король Великобритании Карл III вместе с королевой Камиллой 27 апреля впервые прилетят в Соединенные Штаты. Государственный визит продлится четыре дня, он приурочен к 250-летию независимости США от Великобритании.

В программе Карла III есть встреча с Дональдом Трампом, государственный ужин в Белом доме, посещение Нью-Йорка и Виргинии, а также выступление перед Конгрессом — он станет вторым британским монархом в истории (после Елизаветы II), который произнесет речь в Капитолии.

Основная цель визита — восстановить «особые отношения» между Вашингтоном и Лондоном, давшие трещину на фоне разногласий британского премьера Кира Стармера и президента США Дональда Трампа из-за войны с Ираном.

Сам Трамп ранее заявил журналистам, что визит монарха в США может помочь восстановить отношения с Британией. «Я хорошо его знаю, знаю его много лет. Он храбрый человек, и он замечательный человек»,— подчеркнул глава Белого дома.

