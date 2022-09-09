Одинокий принц: история нового короля Великобритании Карла III

Новым королем Великобритании после смерти королевы Елизаветы II стал наследник британского престола 73-летний принц Чарльз, который решил взять тронное имя Карл III. Чарльз дольше всех в истории британской монархии дожидался очереди на трон — целых 70 лет.

Государственные похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 18 сентября. Официальная церемония коронации Карла III пройдет в Сент-Джеймсском дворце после траурного периода — он может занять несколько месяцев.

Страну ждут перемены

Принц Чарльз уже выполнял государственные обязанности — королева Елизавета II передала ему часть своих полномочий в январе 2006 года. Однако теперь ему предстоит практически безнадежное дело — заменить мать в качестве главного символа для британцев.

Перемены уже начались — на смену словам «Боже, храни королеву» в национальном гимне пришла фраза «Боже, храни короля», из обращения планируется выводить марки и монеты с изображением Елизаветы II, вместо них отчеканят деньги с профилем Карла III.

Между тем народная популярность нового короля довольно низкая — в рейтинге YouGov он занимает всего седьмое место с показателем 42%. Например, его сын Уильям намного популярнее среди британцев — он на третьем месте с рейтингом 66%.

Некоторые эксперты считают, что правление Карла III будет номинальным — через несколько лет он отречется от престола в пользу Уильяма. В апреле 2022 года социологический опрос показал, что порядка 42% британцев выступают именно за такой сценарий.

Суровое воспитание

Принц Чарльз родился в Лондоне 14 ноября 1948 года, в Букингемском дворце. Наследником британского престола он стал в возрасте трех лет — после кончины Георга VI и воцарения своей матери Елизаветы II.

Он первым из детей британских королей получил начальное образование в обычной школе. Ранее королевские отпрыски обучались при дворце. В детстве Чарльз был плохо развит физически и страдал от лишнего веса. Сверстники нередко дразнили его из-за оттопыренных ушей, но принц стоически терпел насмешки и никогда не жаловался.

В юности Чарльз принимал участие в любительских спектаклях, а также увлекался музыкой и живописью. В 1961 году принц занялся поло, подражая своему отцу. Вскоре он добился серьезных успехов в этом спорте.

В 1967 он поступил в престижный Тринити-колледж Кембриджского университета, где изучал археологию, антропологию и историю. Чарльз стал первым в королевской семье обладателем университетского диплома, получив в 1975 году степень магистра искусств в Кембридже.

принц Чарльз на военных учениях Фото : Ministerie van Defensie / CC0

Официальная церемония присвоения Чарльзу титула принца Уэльского, наследника британского престола, состоялась 1 июля 1969 года. С этого времени принц начинает постепенно участвовать в общественной и политической жизни страны.

Наследник престола

В 1971-1976 годах Чарльз отслужил в армии. Он прошел курс обучения как пилот истребителя и военного вертолета, а также курсы в военно-морских колледжах. В 1974 году совершил плавание по Тихому океану, а в феврале 1976 года стал командиром тральщика береговой охраны. Через десять месяцев он завершил службу в звании капитана.

В 1981 году принц женился на Диане Спенсер, происходившей из английского аристократического рода. 21 июня 1982 года у них родился сын Уильям, 15 сентября 1984 года — сын Гарри. После нескольких публичных скандалов пара официально развелась в 1996 году, через год Диана погибла в автокатастрофе.

Спустя восемь лет после смерти Дианы Чарльз женился на Камилле Паркер Боулз, ранее состоявшей в браке. Для этого ему пришлось получить благословение королевы и Англиканской церкви.

В 2013 году Чарльз впервые заменил Елизавету II на саммите Содружества — в это межгосударственное объединение входят почти все бывшие колонии Великобритании. Сама королева пропустила мероприятие по состоянию здоровья.

Чарльз активно выступает против производства генетически модифицированных продуктов питания, в своем поместье он много лет выращивает экологически чистые овощи, фрукты и ягоды. Ему принадлежит компания Duchy Originals, которая занимается продажей органических продуктов питания.