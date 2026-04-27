Иран выставил США новые условия прекращения войны

Иран передал США новое предложение, предусматривающее открытие Ормузского пролива для судоходства и завершение войны, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленных источников.

Предложение было передано через пакистанских посредников. Оно подразумевает продление прекращения огня на длительный срок или полноценный договор о завершении войны. Белый дом получил его, однако неясно, какой будет реакция, рассказали источники.

По информации телеканала Al Mayadeen, предложение Ирана основано на трех этапах. Первый подразумевает соглашение о прекращении войны и предоставлении гарантий для Ирана и Ливана. Второй включает открытие Ормузского пролива. Третий связан с обсуждением вопроса ядерной программы. Тегеран отказывается обсуждать этот пункт, пока не будет достигнуто соглашение по двум предыдущим.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп проведет совещание по Ирану в Ситуационной комнате Белого дома. Там будет обсуждаться тупик в переговорах и возможные дальнейшие шаги Вашингтона, уточнили собеседники Axios.

Американские власти ранее заявляли, что главная красная линия Штатов
сводится к тому, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.

С 8 апреля между Ираном и США действует перемирие, которое Трамп позднее продлил на неопределенный срок.

