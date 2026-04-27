Стрелявший на приеме Трампа заслушает обвинение

Инженер и учитель из Калифорнии, пытавшийся со стрельбой прорваться на прием президента США Доналда Трампа, 27 апреля предстанет перед судом для предъявления обвинения.

«Я ожидаю, что будут предъявлены обвинения по двум пунктам в федеральном суде», — заявил исполняющий обязанности министра юстиции США Тодд Бланш.

По его словам, расследованием дела занимается лично директор ФБР Кэш Пател. «Мы все еще пытаемся понять мотивы. По всей видимости, целями были члены администрации президента США», — отметил Бланш.

В субботу, 25 апреля вечером вооруженный дробовиком мужчина ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин Трампа с корреспондентами из президентского пула.

Всех присутствовавших, прежде всего президента, срочно эвакуировали. Злоумышленник успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.



Нападавшим оказался 31-летний инженер и учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Он сторонник Демократической партии. В ходе выборов пожертвовал сопернице Трампа — Камале Харрис — 25 тысяч долларов.

По американским законам, после задержания в срок от 24 до 48 часов задержанным предъявляют обвинение в суде, в том числе, для обеспечения непредвзятости, доказанности и публичности процесса. В случае тяжких преступлений обвинение утверждает большое жюри присяжных.