Стрелявший на приеме Трампа заслушает обвинение

Sibnet.ru
Стрелявший на приеме президента США Коул Томас Аллан после задержания
Фото: © DONALD J TRUMP / Truth Social

Инженер и учитель из Калифорнии, пытавшийся со стрельбой прорваться на прием президента США Доналда Трампа, 27 апреля предстанет перед судом для предъявления обвинения.

«Я ожидаю, что будут предъявлены обвинения по двум пунктам в федеральном суде», — заявил исполняющий обязанности министра юстиции США Тодд Бланш.

По его словам, расследованием дела занимается лично директор ФБР Кэш Пател. «Мы все еще пытаемся понять мотивы. По всей видимости, целями были члены администрации президента США», — отметил Бланш.

В субботу, 25 апреля вечером вооруженный дробовиком мужчина ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин Трампа с корреспондентами из президентского пула.

Всех присутствовавших, прежде всего президента, срочно эвакуировали. Злоумышленник успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.

Нападавшим оказался 31-летний инженер и учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Он сторонник Демократической партии. В ходе выборов пожертвовал сопернице Трампа — Камале Харрис — 25 тысяч долларов.

По американским законам, после задержания в срок от 24 до 48 часов задержанным предъявляют обвинение в суде, в том числе, для обеспечения непредвзятости, доказанности и публичности процесса. В случае тяжких преступлений обвинение утверждает большое жюри присяжных.

Еще по теме
Мошенники стали обманывают россиян под видом соседей
Дроны повредили трубопровод с серной кислотой под Вологдой
Стрельба произошла на мероприятии с Трампом. ВИДЕО
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
Узбекская игра стала самой продаваемой в мире
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
Игра Escape from Tarkov Arena стала бесплатной
Обсуждение (0)
Картина дня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему Россия не может быть угрозой для Европы
Стрельба на мероприятии с Трампом
Стрельба произошла на мероприятии с Трампом. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский сильно обозлился на США
Бегун Себастьян Саве
Бегун впервые в истории пробежал марафон менее чем за два часа
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
24
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
18
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
16
Путин назвал приоритетную задачу России
16
Подсчитана сумма для восстановления Украины
14
Песков объяснил, почему Россия не может быть угрозой для Европы