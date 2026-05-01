Пассажиры потребовали прекратить дело севшего в пшеничном поле пилота

Более сотни пассажиров самолета Airbus 320, в 2023 году севшего на пшеничное поле в Новосибирской области, потребовали прекратить уголовное дело в отношении пилота Сергея Белова, сообщила член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Более 160 человек, летевших этим рейсом, убеждены, что Белов спас им жизнь. Пассажиры называют абсурдным тот факт, что сначала его признали героем, а потом сделали обвиняемым по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения, максимальное наказание — два года лишения свободы).

Пассажиры обратили внимание на следующее:

сам самолет, поврежденные детали, порванный гидрошланг, который привел к проблеме с гидросистемой, бортовые самописцы к уголовному делу в качестве доказательств не приобщены;

авиакомпания получила страховку за самолет, который проработал 20 лет, на 1,3 млрд руб., при этом после инцидента он не утратил сертификат летной годности;

пассажирам не ответили, кто виноват в том, что на самолет были поставлены неисправные детали, и почему в уголовном деле имеются два заключения экспертов, которые противоречат друг другу и результатам расшифровки «черных ящиков».

По словам пассажиров, «нет гарантии, что авария не повторится снова и снова». «Следствие не убедило ни одного (!) из пассажиров, что Белов виновен. А разве не для этого оно должно было вести расследование?» — прокомментировала член СПЧ.

Летчику предлагали прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности, но он намерен доказать невиновность в суде.

Белов уволился из «Уральских авиалиний» в апреле 2024 года, после окончания расследования, по собственному желанию. После этого работал курьером.