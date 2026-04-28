Телеведущий Владимир Соловьев и блогер Виктория Боня пообщались онлайн. Соловьев, ранее назвавший Боню «потрепанной шалавой», извинился перед ней, убеждал, что президента РФ Владимира Путина никто не боится, и давил на то, что идет война. Боня отвечала, что не высказывается о внешней политике, и высказала мнение, что мужчины не справляются в мировой политике.

Соловьев начал эфир на канале «Соловьев Live» с комплимента Боне, после чего извинился и сказал, что был слишком эмоционален. Он заявил, что триггером стали слова блогера о том, что народ боится Путина. По мнению Соловьева, народ Путина любит, а тот его слышит.

Ведущий предъявил Боне, что она затронула в обращении все, кроме войны. Та ему ответила, что не высказывается о внешней политике.

Обсуждая тезисы из обращения Бони, Соловьев давил на то, что информация в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России) «не верифицирована» и на проблемы власть реагировала оперативно. Та не соглашалась, говоря, что в этой соцсети живые люди.

В процессе беседы Боня и Соловьев согласились, что нужна некая совместная платформа, на которой люди могли бы рассказывать о проблемах.

Под конец эфира Боня предложила Соловьеву извиниться перед премьером Италии Джорджей Мелони (тот назвал ее puta — проститутка), но тот отказался, повторив, что это слово использовал Ленин, а итальянские политики оскорбляли Путина.

Боня спросила Соловьева, не кажется ли ему, что мужчины не справляются в мировой политике. Соловьев ответил, что это мужененавистничество. А на следующий вопрос блогера, кто привел в эту беду человечество, заявил: «мужчины, которых воспитали женщины, потому что каждого мужчину родила мать».

Но Боня и Соловьев попрощались «на позитивной ноте». Блогер сказала, что спросит у подписчиков, где бы им было удобно обсуждать проблемы.