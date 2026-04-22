Собчак попросила Бастрыкина оценить хамство Соловьева в адрес Бони

Sibnet.ru
Ксения Собчак
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Журналистка Ксения Собчак обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам телеведущего Владимира Соловьева в адрес блогера Виктории Бони.

Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня опубликовала скрин обращения. В нем она приводит примеры, как Соловьев в эфире телеканала «Россия» назвал Боню «потрепанной шалавой», «потрепанной тварью», «агентом Зеленского». Фотография блогера демонстрировалась, когда телеведущий описывал блогерок «п….., подонками, предателями Родины».

Журналистка отметила, что эти эпитеты имеют признаки оскорбления и унижения человеческого достоинства. Она попросила провести процессуальную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело или административное производство.

«Если общественное осуждение не учит Соловьева хорошим манерам, может, Следственный комитет научит себя вести», — написала Собчак в посте.

Боня в соцсетях опубликовала 18-минутное обращениек президенту России Владимиру Путину, в котором заявила, что говорит «от лица народа» и перечислила несколько резонансных тем. На данный момент видео набрало более 30 миллионов просмотров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал, что обращение о проблемах в стране посмотрели в Кремле.

Еще по теме
Глава СК поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера
Россиянам бесплатно раздадут георгиевские ленточки
Рэперу-иноагенту Моргенштерну вынесли приговор в России
Как наказать шумные компании во дворе
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Что такое VPN на самом деле
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Вышла научно-фантастическая игра Pragmata
Месяц рассекретили в шоу «Маска»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Egorka72

Решение суда не удивляет..., также как и не удивляет то что этот персонвж , годами воровавшиймгосударственные...

Egorka72

Мужик то прав...., чубайс не только высказывался, но и действовал .....

olegsbeglov

Запреты так за день принимают, а нужное через год только. Страховщики будут задницы рвать, чтобы это...

Uynachalnica

С момента образования полка, он верой и правдой служил в нем!