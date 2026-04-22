Собчак попросила Бастрыкина оценить хамство Соловьева в адрес Бони

Журналистка Ксения Собчак обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам телеведущего Владимира Соловьева в адрес блогера Виктории Бони.

Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня опубликовала скрин обращения. В нем она приводит примеры, как Соловьев в эфире телеканала «Россия» назвал Боню «потрепанной шалавой», «потрепанной тварью», «агентом Зеленского». Фотография блогера демонстрировалась, когда телеведущий описывал блогерок «п….., подонками, предателями Родины».

Журналистка отметила, что эти эпитеты имеют признаки оскорбления и унижения человеческого достоинства. Она попросила провести процессуальную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело или административное производство.

«Если общественное осуждение не учит Соловьева хорошим манерам, может, Следственный комитет научит себя вести», — написала Собчак в посте.

Боня в соцсетях опубликовала 18-минутное обращениек президенту России Владимиру Путину, в котором заявила, что говорит «от лица народа» и перечислила несколько резонансных тем. На данный момент видео набрало более 30 миллионов просмотров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал, что обращение о проблемах в стране посмотрели в Кремле.