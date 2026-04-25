Искусственный интеллект заменит учителей на экзаменах

Искусственный интеллект способен заменить преподавателей на устных экзаменах у школьников и студентов, заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин.

Такие технологии позволят создать систему объективного измерения знаний. ИИ сможет проводить опросы без человеческого субъективизма, контролировать попытки списывания и отслеживать использование сторонних источников информации, отметил Орешкин.

Внедрение такой технологии станет возможным, когда алгоритмы научатся формировать представление о человеке после разговора с ним и анализировать поведение, уточнил чиновник во время лекции «Высшее образование в новую технологическую эпоху».

Внедрение нейросетей может изменить формат аттестации. По оценке Орешкина, ИИ будет понимать студента глубже, чем человек, а необходимость в традиционных экзаменах в их текущем виде со временем исчезнет.