Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году, следует из методических рекомендаций ведомства.

«Не допускается досмотр участников экзаменов. ВАЖНО! Организаторы вне аудитории и сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, не прикасаются к участникам ГИА и их вещам», — сказано в документе.

При срабатывании металлоискателя участнику предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему.

В случае отказа составляется акт о недопуске участника к месту сдачи экзамена. Повторный допуск к сдаче в резервные сроки возможен только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.



Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.