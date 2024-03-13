НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Второй шанс: как пересдать ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
366 1
ЕГЭ
Фото: © Sibnet.ru
Рособрнадзор раскрыл детали «президентской» реформы ЕГЭ, которая предусматривает возможность пересдачи экзамена, если выпускника не устроят набранные баллы. Как изменится единый госэкзамен в 2024 году?

Идея о пересдаче одного из предметов ЕГЭ прозвучала от президента Владимира Путина в ходе послания Федеральному. Глава государства отметил, что пересдача должна быть быстрой — до завершения приемной кампании в вузы. Также Путин призвал усовершенствовать сам экзамен, чтобы задания ЕГЭ соответствовали тому, чему учат на уроках.

Как пересдать ЕГЭ по новым правилам

Выпускники в 2024 году смогут воспользоваться второй попыткой сдать ЕГЭ только один раз, говорить о возможности пересдавать несколько экзаменов пока «преждевременно», уточнила пресс-служба Рособрнадзора.

Ведомство предупредило, что выпускникам зачтут только результаты пересдачи — баллы за первый экзамен аннулируют, даже если они оказались выше. Поэтому школьникам рекомендовали «сделать осознанный выбор и оценить свои возможности».

В случае с ЕГЭ по иностранным языкам пересдать экзамен можно будет только полностью — отдельно письменную или отдельно устную его часть исправить не получится. Пересдача только одной части невозможна, так как участник ЕГЭ получает результат за обе части в совокупности.

Как пересдавали ЕГЭ до этого

По действующим правилам пересдать в один год абитуриентам можно было только обязательные ЕГЭ по русскому и математике, и только в случае, если с первой попытки не набраны минимальные баллы. А предметы по выбору можно пересдавать в следующем году в досрочный период.

И чтобы пересдать ЕГЭ по выбору в следующем году, выпускнику требовалось подать заявление на участие в ЕГЭ, но на этот раз уже не в школу, а в специальный пункт регистрации, определенный региональными органами образования.

Пересдачи по обязательным предметам в предыдущие годы проходили в резервные дни в рамках основного расписания. Если выпускник все равно не сдавал ЕГЭ, попробовать снова ему разрешали только осенью, тогда же выдавали аттестат.

Когда пройдут пересдачи в 2024 году

Из-за пересдач изменится уже согласованное расписание экзаменов, так как выпускники должны успеть подать документы в университеты. Все изменения Рособрнадзор согласовывает с Минпросвещения и Минобрнауки.

«На текущий момент мы совместно с регионами прорабатываем вопрос формирования оптимального варианта расписания, учитывающего и учебный год, и приемную кампанию», — отмечается в сообщении ведомства.

При этом Рособрнадзор предупредил, что выпускники школ, сдающие ЕГЭ досрочно, не смогут пересдать экзамен в рамках этого периода. Такая возможность появится у них только в основной период, который стартует 23 мая.

Расписание ЕГЭ

Согласно утвержденному приказу, в 2024 году основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 1 июля, досрочный — с 22 марта по 22 апреля, дополнительный — с 4 по 23 сентября. 

Основной период единого госэкзамена откроют экзамены по географии, литературе и химии — 23 мая. Экзамен по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней — 31 мая.

ЕГЭ по обществознанию запланировано на 4 июня, по истории и физике — 10 июня, по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам — 13 июня.

Для ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам предусмотрено по два дня. Экзамен по информатике назначен на 7 и 8 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам — на 17 и 18 июня.

Еще по теме
Преподавателя уволили из-за фотографии кактуса
Откуда взялось слово «зашквар»
Большинство россиян высказалось об отмене ЕГЭ
Выпускники смогут пересдать предмет ЕГЭ уже в этом году
смотреть все
Жизнь #Образование #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чешский эксперт рассказал, как НАТО развяжет войну против России
ВСУ написали цель на сбитом дроне
Поседение волос оказалось обратимым процессом
Появление голого Джона Сины на «Оскаре» разоблачили
Обсуждение (1)
Картина дня
Российские бойцы провели рейд на правый берег Днепра
Путин связал выпады Макрона в адрес России с ситуацией в Африке
Байден набрал нужные голоса для выдвижения на выборы
Ученый предсказал закат господства боевых беспилотников
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

HAAN27

Ох уж эти женщины, везде им челн мерещится!!!

mosquito__2010

Тебе нужно верить только психиатру.

c2h5oh76

конечно будут, скоро над БУ будут слышны вопли: а нас за шо!!??

Nik3316

я тебя хочу огорчить, у НАТО тоже все идет ДАЛЕКО не по плану...хотя данилоны думают что субъект здесь...