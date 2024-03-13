Рособрнадзор раскрыл детали «президентской» реформы ЕГЭ, которая предусматривает возможность пересдачи экзамена, если выпускника не устроят набранные баллы. Как изменится единый госэкзамен в 2024 году?

Идея о пересдаче одного из предметов ЕГЭ прозвучала от президента Владимира Путина в ходе послания Федеральному. Глава государства отметил, что пересдача должна быть быстрой — до завершения приемной кампании в вузы. Также Путин призвал усовершенствовать сам экзамен, чтобы задания ЕГЭ соответствовали тому, чему учат на уроках.

Как пересдать ЕГЭ по новым правилам

Выпускники в 2024 году смогут воспользоваться второй попыткой сдать ЕГЭ только один раз, говорить о возможности пересдавать несколько экзаменов пока «преждевременно», уточнила пресс-служба Рособрнадзора.

Ведомство предупредило, что выпускникам зачтут только результаты пересдачи — баллы за первый экзамен аннулируют, даже если они оказались выше. Поэтому школьникам рекомендовали «сделать осознанный выбор и оценить свои возможности».

В случае с ЕГЭ по иностранным языкам пересдать экзамен можно будет только полностью — отдельно письменную или отдельно устную его часть исправить не получится. Пересдача только одной части невозможна, так как участник ЕГЭ получает результат за обе части в совокупности.

Как пересдавали ЕГЭ до этого

По действующим правилам пересдать в один год абитуриентам можно было только обязательные ЕГЭ по русскому и математике, и только в случае, если с первой попытки не набраны минимальные баллы. А предметы по выбору можно пересдавать в следующем году в досрочный период.

И чтобы пересдать ЕГЭ по выбору в следующем году, выпускнику требовалось подать заявление на участие в ЕГЭ, но на этот раз уже не в школу, а в специальный пункт регистрации, определенный региональными органами образования.

Пересдачи по обязательным предметам в предыдущие годы проходили в резервные дни в рамках основного расписания. Если выпускник все равно не сдавал ЕГЭ, попробовать снова ему разрешали только осенью, тогда же выдавали аттестат.

Когда пройдут пересдачи в 2024 году

Из-за пересдач изменится уже согласованное расписание экзаменов, так как выпускники должны успеть подать документы в университеты. Все изменения Рособрнадзор согласовывает с Минпросвещения и Минобрнауки.

«На текущий момент мы совместно с регионами прорабатываем вопрос формирования оптимального варианта расписания, учитывающего и учебный год, и приемную кампанию», — отмечается в сообщении ведомства.

При этом Рособрнадзор предупредил, что выпускники школ, сдающие ЕГЭ досрочно, не смогут пересдать экзамен в рамках этого периода. Такая возможность появится у них только в основной период, который стартует 23 мая.

Расписание ЕГЭ

Согласно утвержденному приказу, в 2024 году основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 1 июля, досрочный — с 22 марта по 22 апреля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.

Основной период единого госэкзамена откроют экзамены по географии, литературе и химии — 23 мая. Экзамен по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней — 31 мая.

ЕГЭ по обществознанию запланировано на 4 июня, по истории и физике — 10 июня, по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам — 13 июня.

Для ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам предусмотрено по два дня. Экзамен по информатике назначен на 7 и 8 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам — на 17 и 18 июня.