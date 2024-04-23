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Как отдыхаем и работаем на майских праздниках

Источник:
Sibnet.ru
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Майские каникулы в 2024 году пройдут в два этапа, то есть будут двое длинных выходных. Причем первые начнутся уже в апреле. Так получилось благодаря нескольким переносам со дня на день.

Первые длинные выходные, посвященные празднику Дню Весны и Труда, начнутся с воскресенья, 28 апреля, и продлятся по среду, 1 мая. Такой период получился, потому что 27 и 29 апреля поменяли местами. А вторник 30 апреля стал выходным благодаря переносу с субботы 2 ноября.

Календарь рабочих и выходных дней в апреле-мае 2024 года

Вторые длинные выходные в мае, на которых отметят День Победы, продлятся тоже четыре дня — с 9 по 12 мая. Пятница 10 мая стала нерабочей за счет переноса с субботы 6 января — выходного, совпадающего с новогодними каникулами. Среда, 8 мая, будет сокращенным рабочим днем.

Первые рабочие недели в мае будут очень короткими — всего по два и три рабочих дня: 2 и 3 мая, затем на следующей неделе 6,7 и 8 мая.

Майские выходные — последние длинные выходные в 2024 году. Следующий праздник по производственному календарю — среда, 12 июня, День России.

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