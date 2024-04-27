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Странное «инопланетное» существо выловили в океане. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Причудливое глубоководное существо с полупрозрачным телом выловили в калифорнийском заливе Монтерей. Ученые идентифицировали его как червя под названием Chaetopterus pugaporcinus.

Тело червя состоит из отдельных сегментов, часть из которых наполнена газом. Внешне он напоминает свиной зад. Собственно, pugaporcinus переводится с латыни как «похожий на свиной зад», пишет Live Science.

Chaetopterus pugaporcinus
Chaetopterus pugaporcinus
Фото: © MBARI

Существо передвигается в водах океана, используя для плавучести свою раздутую среднюю часть. Они питаются так называемым «морским снегом» — останками разнообразных организмов в океане, которые медленно опускаются на дно.

Впервые особей этих «инопланетных» червей обнаружили в 2007 году. Ученые выяснили, что существо способно излучать синий свет, а также выделять зеленую биолюминесцентную слизь — скорее всего, для отпугивания хищников.

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