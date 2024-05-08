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Путин поздравил с Днем Победы лидеров 12 стран

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин направил послания с поздравлениями по случаю 79-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам 12 стран, сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравления адресована главам и народам Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Абхазия, Южная Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.

Украина в сообщении не упоминается. В 2022 году, после начала боевых действий в этой стране, президент поздравил украинский народ, как делал это и ранее, а в 2023 году — нет.

Путин подчеркнул, что важно пресекать любые попытки исказить или забыть общую историю. Необходимо бережно хранить традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли предкам «с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», и передавать их новым поколениям, написал Путин в посланиях 2024 года.

Он выразил уверенность, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, останутся надежной основой для развития отношений между бывшими советскими республиками и их народами.

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scorpion2777

Потом это когда? Бомб нема, самолётов нема, страны нема, хозяин ненадёжный, так когда?

Asd10

В таком случае надо штобы Путин навалял Байдену. Тогда сразу наступит мир.

corrector

А мы едим всё, что вкусно, как бы оно не называлось, мы Русские, можем себе позволить !

pepelmetal

Скорее всего просто денежкой не поделились