Путин поздравил с Днем Победы лидеров 12 стран

Президент России Владимир Путин направил послания с поздравлениями по случаю 79-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам и гражданам 12 стран, сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравления адресована главам и народам Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Абхазия, Южная Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.

Украина в сообщении не упоминается. В 2022 году, после начала боевых действий в этой стране, президент поздравил украинский народ, как делал это и ранее, а в 2023 году — нет.

Путин подчеркнул, что важно пресекать любые попытки исказить или забыть общую историю. Необходимо бережно хранить традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли предкам «с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», и передавать их новым поколениям, написал Путин в посланиях 2024 года.

Он выразил уверенность, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, останутся надежной основой для развития отношений между бывшими советскими республиками и их народами.