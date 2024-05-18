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Трамп предрек начало третьей мировой войны

Источник:
Sibnet.ru
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Третья мировая война разразится на планете в ближайшие пять месяцев, спрогнозировал экс-президент США Дональд Трамп.

«В ближайшие пять месяцев мы вполне можем быть ввергнуты в третью мировую войну», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Миннесоте.

По его словам, всему виной «идиоты», управляющие США. Он уточнил, что имеет в виду действующего президента Джо Байдена. Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на выборах президента США в ноябре.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной за 24 часа. Комментируя его слова, представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

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